הוא נזרק ממשפחה למשפחה, עבר התעללויות קשות בידי מוריו, ובגיל 17 עמד על גג בדרך לסיים את חייו | איך מצליח אדם שאיבד הכל לבנות את עצמו מחדש, להקים אימפריית צעצועים, ולעסוק בהצלת משפחות מפירוק ונוער מאובדנות? | המשפיע מאמריקה הרב יונתן שוורץ חושף בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, סיפור חיים מטלטל ומעניק שיעור מאלף על סליחה ואמונה ועל הזכות לחיות את החיים כ"בונוס" • צפו (כיכר FM)
למה מאות גברים בישראל מאבדים את חייהם מדי שנה, כיצד דיכאון ואובדנות מסתתרים מאחורי הצלחה, כוח ותפקוד מושלם, ומדוע דווקא האנשים שנראים הכי חזקים הם לפעמים אלה שזקוקים יותר מכולם שמישהו יעצור, יסתכל להם בעיניים וישאל מה באמת עובר עליהם? בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף, חושף שמעון אפללו את מה שרוב הגברים שומרים עמוק בפנים. | צפו
שף מקנדה הודה בעבירות המיוחסות לו לאחר ששיגר ערכות רעל בדואר | לפי כתב התביעה מדובר ברשת הפצה בינלאומית של חומרים קטלניים | זעם בקרב משפחות הקורבנות בבריטניה לאחר שהתביעה הקנדית התעלמה מהמקרים בממלכה (חדשות)
נכון, אנחנו ככלי תקשורת חרדי המפקיד על קלה כבחמורה, כמעט ולא מתעסקים בנושא אובדנות, אך למרבה הצער בשבוע שעבר קרה מה שקרה והשיח חלחל לתוך ילדי החיידרים ובנות 'בית יעקב' | המטפל הרגשי מרדכי רוט, בסיפור מצמרר עם מוסר השכל חשוב ביותר (מגזין כיכר)
מה שואלים ואיך מתייחסים למבוגר או צעיר במצוקה? | מה ואיך שואלים או אומרים ולאלו סימני אזהרה חייבים לשים לב | והעזרה הראשונה שכל אחד מאיתנו יכול לתת | בעקבות המקרים הקשים שאירעו במגזר, התארח באולפן ראש היחידה למניעת התאבדות במשרד הבריאות לראיון מקיף (בריאות הנפש)
ראיון חובה לכל הורה, אח ומחנך - זו הדרך להתמודדות נכונה עם מגפת האובדנות | הנער האוטיסט שרצה שנחשוב שהוא רגיל כמו כולם | כל ההתפתחויות בדרמה המשפטית בחקירת שדה תימן וההדלפות | הסיכוי ששונא ישראל יבחר והמשמעות עבור היהודים בעולם | את מי מעניין רצח ניגרים בניגריה? | צפו (דבר ראשון)
מאות אלפים התכנסו למעמד תפילה למען עולם התורה כולו | האירוע היה מלא רוממות מחד אך נחתם בשברון לב, לאחר שהתפרסם כי נער בן 17 נפל אל מותו במהלך העצרת | בתוך הכאב עלתה השאלה כיצד ניתן לשים לב למצוקות נפשיות ולרחשי הלב של בני נוער בשלב הרגיש של גיל ההתבגרות, ומה אחריותם של החברה, החברים ואנשי החינוך לזהות מצבי קצה מבעוד מועד |ראיון חשוב עם פסיכולוג קליני (פסיכולוגיה)
אדם שניסה לשים קץ לחייו באיטליה באמצעות קפיצה מחלון ביתו, מואשם בעוון הריגה לאחר שנחת על קשישה שמתה מפצעיה | התביעה קבעה כי יש אחריות פלילית למעשה שהביא למותו של אדם אחר, למרות שניסה להביא למותו שלו עצמו (בעולם)
יותר מעשרים נערים חרדים, מכל הזרמים והחוגים, שלחו יד בנפשם רחמנא ליצלן - רק בחצי השנה האחרונה. אליהם מתווספים אנשי כוחות הביטחון, הצלה וזק”א, שחלקם נושאים על גבם פוסט טראומה קשה. אסור לנו לשתוק יותר (דעות)
ואז הגיע הערב ההוא, השיחה ממנו בקולו החלוש. "דן, אני מסיים. הערב בשבע אני קופץ
מהגג של המלון. לא יכול יותר". ניסיתי הכול. מילים טובות, חיבוק בדמיון,
אבל הוא נשמע סגור. אמרתי לו: "אתה לא לבד". הוא ענה: "המילים האלה לא עובדות עליי
כבר" (מגזין כיכר)
חייל המילואים רועי וסרשטיין ז"ל שנחשף למראות קשים ושוחרר לפני חודשיים ממילואים, שם קץ אתמול לחייו, כך דיווח העיתונאי דורון קדוש באישור המשפחה | לפי הדיווח, החייל נחשף למראות הקשים במסגרת תפקידו בחוליית פינוי חללים ופצועים של החטיבה | מהדיווח עולה שצה"ל החליט שלא להכיר בו כחלל צה"ל (חדשות)
מי כיבה את מתג הדלק של המנועים בעיצומה של ההמראה? זו כנראה השאלה הנשאלת ביותר בהודו, מאז אסון התרסקות המטוס ביוני האחרון | בין תיאוריות על התאבדות מכוונת של הקברניט, לביקורת קשה על חברת התעופה ובואינג, ייתכן שתעלומת התרסקות טיסה AI71 - לעולם לא תיפתר (מגזין כיכר)
שר התחבורה הרוסי פוטר במפתיע מתפקידו על ידי הקרמלין, שעות לאחר מכן הוא נמצא מת עם פצעי ירי | השלטונות בתגובה: "הוא שם קץ לחייו" | ההודעה היבשה על פיטוריו מצד הקרמלין, גרמה לתהייה אם הבכיר אכן מת כתוצאה מהתאבדות (חדשות)
עולם בריאות הנפש מתמודד בשנים האחרונות עם אסונות וטרגדיות הנובעים בעיקר מלחצים, חרדות, סבל וקשיים רגשיים וחברתיים | התופעה הקשה לא פסחה על הציבור החרדי | בשיחה מרתקת עם מומחים אנו פותחים צוהר לעולמם של המתמודדים והדרך לגשת אליהם כדי להקל עליהם ולמנוע את האובדנות (מגזין)
הרב יצחק מרדכי בראך, מראשי החברא קדישא בניו יורק, יוצא במכתב חריף נגד התופעה המחרידה של אובדנות בקרב הציבור החרדי בארה"ב, וקורא להקמת מרכזי סיוע דחופים | לדבריו, הרבנים מתכחשים ומסתירים את הסיפורים | המכתב המלא (חרדים)
הפגישה של יו"ר ועד הישיבות עם המנהיג הליטאי והכינוס הצפוי ביום שישי, שיטות ההסברה השונות של ראשי הישיבות על סערת הגיוס, המפגש המרתק של האדמו"ר עם הראב"ד, ההתרגשות לקראת בואו של האדמו"ר מסאטמר לישראל והטרגדיה המזעזעת בוויליאמסבורג שמטלטלת את המגזר החרדי (מעייריב)