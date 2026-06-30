חברי חוליה נעצרו על ידי שוטרי מחוז צפון לאחר שעפ"י החשד התחזו לנציגי שירות של חברת תקשורת ותיאמו מול לקוחה בת 92 פגישה לחידוש חוזה | בהגעתם לביתה גנבו רכוש ומשכו אלפי שקלים בעזרת פרטי האשראי | צפו במעצר (משטרה)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד עלי וסוהא חניחן, תושבי חלחול, בגין הונאה ארוכת שנים שבמסגרתה התחזו לאזרחים ישראלים וקיבלו במרמה קצבאות והטבות בשווי מאות אלפי שקלים. על פי האישום, בני הזוג השתמשו בזהותה של תינוקת שנפטרה לפני עשורים כדי לחדור למרשם האוכלוסין הישראלי, רשמו את ילדיהם כאזרחים וקיבלו זכויות רפואיות וסוציאליות שלא כדין, כל זאת תוך יצירת מצג שווא בפני רשויות המדינה ובתי הדין
הוא לובש בגדי מלכות אבל רוקד במועדון, מתופף בדי-ג'יי ועולה להר הבית: האם מדובר ב"חילול השם" או בשיטה חדשה לקירוב לבבות? | יוסי עבדו נכנס לאולפן "דבר ראשון" ועושה סדר בסערה שמרעידה את הרשת, כשלדבריו "העולם הוא לא שחור ולבן" (דבר ראשון)
אייל ציונוב מתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון, מופיע בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל שבטוח כי זכה לפגוש בראשון לציון בכבודו ובעצמו • הדברים הגיעו עד לכדי אירוע מביך בטקס הדלקת המשואות ואף לתקרית ביטחונית עם שירות הביטחון הכללי • גורם בכיר ברבנות בשיחה עם 'כיכר': "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין דרך למנוע מכל אחד להתלבש כראות עיניו" (חרדים)
דייל לשעבר מקנדה, מואשם כי התחזה לטייס ובאמצעות תעודות מזויפות הצליח לעלות על טיסות ברחבי ארצות הברית וקנדה – מבלי לשלם וללא רישיון טיס | הוא נעצר בפנמה והוסגר לארצות הברית, שם כפר בהאשמות | אם יורשע, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר (תעופה)
מה יכול להיות מסוכן בתכנים של דף בשם 'התהילים היומי' או 'כוח האמונה' | מי עומד מאחורי קבוצת הפייסבוק התמימה 'אימהות מבשלות יחד' | האינטרס המסוכן של יוצרי הפוסטים הוויראלים ששברו את הרשת | המניפולציות בהם הם מנסים להפיל תמימים (רשת)