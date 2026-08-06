לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)
למרות ירידה קלה בטמפרטורות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור בכל חלקי הארץ • אזהרות אדומות פורסמו בעמק בית שאן, בבקעה ובערבה, ואזהרות כתומות בגולן ובנגב • משעות הצהריים: רוחות חזקות בהרים | התחזית המלאה (בארץ)
מזג האוויר הופך לחם מהרגיל: התחממות הדרגתית תורגש בימים הקרובים, לצד הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ | השירות המטאורולוגי מוציא 'אזהרה כתומה': הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה • התחזית המלאה (מזג האוויר)
עומסי חום כבדים עד קיצוניים ילוו היום את צום תשעה באב בכל רחבי הארץ, לצד הבלות מעיקה במישור החוף • בשירות המטאורולוגי מזהירים מהתייבשות ומעדכנים: מתי תורגש ההקלה המיוחלת? • כל הפרטים והתחזית לסופ"ש (מזג האוויר)
החל מהיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה • בפנים הארץ ובהרים יורגש שרב כבד, בעוד ברצועת החוף יסבלו מלחות גבוהה ותורגש הכבדה בעומסי החום • וגם: כמה זמן זה יימשך? התחזית המלאה (מזג האוויר)
השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)