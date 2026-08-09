ערב חג השבועות, מזכה הרבים הרב יוסף דלויה, שמחבר את דור המסכים והרחוב אל התורה, בריאיון בלעדי ליוסי עבדו - חושף איך מחברים את "דור הטיקטוק" לתורה? רגע השבירה ששינה את חייו, הנוסחה לריפוי החרדות והדיכאון של צעירי הדור והסוד שהוא מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת לליל מתן תורה | הסודות של הרב שסוחף את הנוער, קורע את המסכות ומנגיש את התורה לדור הצעיר נחשפים בריאיון מיוחד ומרתק • צפו (השם אחד)
השף הישראלי המפורסם שגב משה העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות | על הנדר שקיבל על עצמו שלא לפתוח עוד מסעדה לא כשרה בישראל, סיפר: "יום אחד פגשתי במסעדה שלי קבוצה של חילונים וקבוצה של חסידים, הם החמיאו לי על האוכל הכשר - התלהבתי ונדרתי את הנדר" (ברנז'ה)
אשת האופנה והידוענית שחר חיון, העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על הקשר לדת וליהדות | לדבריה, "מאז שאני שומרת שבת אני יותר מחוברת לעצמי, יש לי יותר סנטר ואני יודעת מה זה מנוחה, פעם הייתי מתזזת ממקום למקום, זזה מפה לפה" (ברנז'ה)
בראיון נרחב ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד", חושף יוצר התוכן הפופולרי את המסע הדרמטי שלו: מילד שלא צם בכיפור, דרך נסיעת אוטובוס שינתה הכל, ועד להפיכתו לאיש שמלמד תורה לאלפים | "הרגשתי שהחרדים חיים בכלא – היום אני מבין שאני הייתי זה שהיה כלוא" | צפו (השם אחד)
הוא גדל כילד נוצרי עם צלב על הצוואר, עבר ברית מילה בגיל 10 - כדי להרגיש שייך, ושרד פציעה קשה על סיפון ה'מרמרה' אך בין הוליווד לתל אביב - הוא מעולם לא שכח מאיפה הוא בא | השחקן המצליח דין מירושניקוב מגיע לאולפן 'כיכר השבת' לשיחה מרגשת עם יוסי עבדו בתוכנית "השם אחד" על הכוח של "שמע ישראל", קבוצת הוואטסאפ של התפילין שהקים, והחלום הרוחני שלו לעשור הקרוב: "השבת היא הדבר שיביא לי את השקט" ● צפו (אולפן כיכר)
שורד השבי קי'ת סגל שיחזר את התחזקותו דווקא בשבי חמאס: "התחלתי להרגיש תחושה מאוד חזקה של השתייכות, היהדות תפסה מקום מאוד מאוד משמעותי אצלי, ומאוד חיזקה אותי" | על הרגעים הקשיים בשבי חמאס הוא סיפר: "ככל שברצועת עזה ניסו לגרום לי להתאסלם, הרגשתי בן לעם היהודי" (חדשות בארץ)
בכינוס מיוחד לנשות חסידות סאסוב שהתקיים השבוע בהשתתפות האדמו"ר, נשא האדמו"ר דברות קודש, כשהוא מתמקד בנושאים: חינוך ילדים, בניין הבית וכוח המילה הטובה | האדמו"ר שיתף בדבריו סיפור אישי מאז ילדותו כיתום (חסידים)
פרשת
השבוע – ויקהל,
עוסקת
התורה בבניית המשכן ע"י
משה רבנו |
מדוע
היה צורך להקים ולפרק את המשכן כל יום
משבעת ימי המילואים?
| האם
אנו מבינים את סיבת הנפילות?
וכיצד
ניתן להתרומם שוב ושוב?
| “שבע
יפול צדיק וקם"
(יהדות
ופרשת השבוע)
רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תועדה אומרת לשחקן המתחזק אביב אלוש, בעצרת תפילה שנערכה בסוף השבוע בכותל המערבי: "אני שמחה שאתה בתהליכי התחזקות, זה דבר טוב, אתה מוזמן כאורח כבוד לשיעורי התנ"ך אצל ראש הממשלה יחד עם שי גראוכר" | צפו בתיעוד בלעדי (ברנז'ה)