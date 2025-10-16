השנה החדשה העומדת בפנינו היא כמו כרטיס טיסה
טרי מלא בהבטחות שהפעם נארגן הכול בצורה מושלמת. שנעלה למטוס השנה בגישה של טיסת
"הלוך": קלילים, ממוקדים ביעד, ומשוחררים מנטל העבר. בואו נשאיר מאחור את
כל ה"מזכרות המיותרות" שהכבידו עלינו בשנה הקודמת (מגזין כיכר)
תחילת זמן, מעבר דירה, קריירה חדשה, שינוי תודעתי או יציאה לדרך חדשה אחרי משבר – התחלות הן רגעים שמפחידים ומרגשים אותנו בעת ובעונה אחת | מה קורה למוח ולנפש בזמני מעבר? איך לנצל את "אפקט ההתחלה החדשה" לשינוי אמיתי? ואיך היהדות מלמדת אותנו להתחדש בכל יום מחדש? | על הכוח לשוב ולהמציא את עצמנו, שוב ושוב, בכל גיל ובכל שלב (פסיכולוגיה)