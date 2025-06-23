על פי התחזית, היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה | מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חמים יותר ויבש בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, שם ינשבו רוחות ערות וייתכן אובך. בלילה ייתכן גשם מקומי (התחזית)
אחרי שבוע קריר עם טמפרטורות נמוכות במיוחד, אנו צפויים לעלייה משמעותית בטמפרטורות | על פי התחזית, הבוקר (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות וירידה בלחות, וכך בשלישי | החל משלישי צפוי גשם בעיקר בדרום ובמרכז | התחזית המלאה (התחזית)
על פי התחזית, היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן גשם מקומי עם סיכוי לסופות רעמים בודדות, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. בלילה ייעשה בהיר וקר | מחר, (שלישי), יהיה מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה (תחזית מזג האוויר)
מזג האוויר היום (שני), צפוי להיות מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות | על פי התחזית, ביום שלישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה | בסוף השבוע צפוי להיות גשום (מזג האוויר)