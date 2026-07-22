ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)
אנו בעיצומם של ימים חמים ביותר שמביאים איתם את סכנת ההתייבשות | מי נמצא בקבוצות הסיכון? כיצד נדע לשים לב לסימנים מוקדמים ומה עלינו לשתות או ללבוש כדי להימנע מסכנה? סיכמנו עבורכם כמה נקודות חשובות לקיץ בריא יותר (בריאות)
16 חיילים פונו היום לבית החולים סורוקה מעזה כשהם סובלים מהתייבשויות ומכות חום בדרגות חומרה שונות | בעקבות כך הרמטכ"ל בהוראה חריגה על עוצר אימונים בכלל יחידות צה"ל עד ליום שלישי הקרוב, עקב "תנאי מזג האוויר החריגים הצפויים בימים אלו" (צבא)
במהלך השבת חש ראש הממשלה סחרחורת לאחר שבילה שעות ארוכות בכנרת. במהלך היום הוא פונה לבית החולים שם נבדקו כל האופציות, כאשר לא נמצא דבר העריכו רופאיו כי מדובר בהתייבשות | נתניהו פרסם סרטון מבית החולים, ועדכן כי הוא מרגיש טוב יותר (חדשות בארץ)