ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בראשות ח"כ אלעזר שטרן, קיימה דיון שעסק במדיניות מעצר עריקים ונפקדים בצה"ל | ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, דיווח לוועדה כי בשנת הגיוס הנוכחית נשלחו 24 אלף זימוני צו ראשון וצווי גיוס למלש"בים חרדים, מתוכם התייצבו רק כ-1,200 | הוא האשים כי "הסנקציות שקיימות היום הן מאוד דלילות" | המספרים המלאים (חרדים)
פחות מ-10% מ-3,000 הצעירים החרדים שקיבלו צווי גיוס התייצבו בלשכות הגיוס בשל הוראת גדולי ישראל שלא להתייצב | בעקבות הכישלון, עמדת הרמטכ"ל, הרצי הלוי, היא שבפעימה הבאה יש לשלוח 5,000 צווים צווי גיוס מבלי להבחין בין לומדים לעובדים (חדשות, חרדים)
מכה אנושה: החלטת היועמ"שית, המשמעויות והפרשנות הפוליטית | התפוררות הציר החסידי - הוראתו הדרמטית של האדמו"ר מויז'ניץ | 40 שנה לכינוס שיזם הרבי מליובאוויטש - בירת החילוניות | הר"מ ההגערער שלימד בישיבה הליטאית | נער נאחז באוטובוס נוסע - התיעוד שמזכיר לנו שבין הזמני מועד לפורענות(מעייריב)
'כיכר השבת' עם ההקלטה המלאה משיחת מנהיג הפלג הירושלמי עם צעיר חרדי שזומן לצו ראשון, הגיע התייצב בלשכה - אך פגש שם את המפגינים ששכנעו אותו שלא להתגייס בפועל | הגר"א דויטש: "שמעתי שהחלטת לקיים את מה שהרבנים פסקו, תזכה שהשם יעזור לך" (חרדים)