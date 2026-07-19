כ-40 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לסוריה במג'דל שמס • כוחות צה"ל שהיו במקום לא הצליחו למנוע את הפריצה למרות מידע מקדים • חלק מהפעילים התבצרו על גג מבנה במשך שעה | כולם נעצרו והועברו לחקירה (צבא וביטחון)
הקבינט המדיני-ביטחוני אישר שורת החלטות דרמטיות המשנות מן היסוד את המציאות המשפטית והאזרחית ביו"ש | המהלכים נועדו להסיר חסמים בני עשרות שנים, לבטל חקיקה ירדנית מפלה ולאפשר פיתוח מואץ של ההתיישבות בשטח (בארץ)
"להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר", קרא היום השר בצלאל סמוטריץ' | דבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
מה קורה בשטחים הפתוחים סביב מודיעין עילית ולמה המתיישבים שם מקללים את תושבי העיר | יו"ר תנועת העצמאים תוקף את שר האוצר ומציע פתרונות קסם | המומחה הטכנולוגי של התוכנית מסביר איך מפילים את הרשת ואיך ניתן לעקוף חסימות | סיקור מקיף מאירן ובעד או נגד התוכנית של הרב לייבל (דבר ראשון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ חזר היום בוועידת מקור ראשון על רצונו להקים גרעיני נח"ל בתוך עזה, לאחר שחזר בו מדברים דומים שאמר השבוע ועוררו את זעמם של האמריקנים | כ"ץ אמר כי לא חזר בו מהדברים והסביר את עצמו בראיון - שעלול שוב לעורר את זעמו של טראמפ (חדשות)
לאחר דברים שאמר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ על "הקמת גרעיני נח"ל" בעזה - חזר בו האחרון מדבריו לאחר זמן קצר | השר אמר כי אין כל כוונה להקים יישובים ישראלים בעזה, ככל הנראה בעקבות זעם של ממשל טראמפ, שנשמע היטב עד ירושלים (חדשות)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)