השחקן והיוצר עופר הלוי משתף על המחזה בעקבות מרן הרב עובדיה יוסף זיע''א שמראה שכל אחד יכול להיות עצמו במקסימום שלו. וגם אבי מוסקוב עושה סדר על המרוויחים הגדולים והמפסידים בפריימריז של הליכוד| דבר ראשון, התוכנית המלאה (VOD)
רגע לפני חג השבועות, יצא ישראל מאיר לשיחה פתוחה וכנה עם ראש הישיבה, הרב אברהם עמית. איך מסבירים תורה בת 3,000 שנה לדור של 2026? | כיצד מתמודדים עם הפיתויים של עולם המדיה, ואיך צריכים הורים לקבל את פניו של בחור שחוזר הביתה אחרי חודש בישיבה? (דבר ראשו)
במשך שנים היא הייתה הכתובת לכל תלמידה במצוקה והעמוד התומך של הבית | אבל כשדווקא היא נזקקה לחסד, חני לוין גילתה שהמחסום הכי קשה הוא לא המחלה הנדירה – אלא המוכנות "לשחרר" ולתת לאחרים להיכנס פנימה | סיפור על ענווה, עוצמה יהודית ועל השיעור שלמדה בין כותלי הבית (מגזין)
המשגיח הנערץ ואיש החינוך שרבים שיחרו לפתחו - נפל לאפילה ממנה התקשה לקום | בריאיון מטלטל וחסר תקדים, חושף הרב יחיאל קסל לראשונה את הדיכאון שהשבית אותו, איך זה קרה, מה מספרים לסביבה ואיך למרות הכל קמים ויוצאים מתוך החושך? | "הטראומה היא כמו קטיעת רגל, אני פשוט לומד ללכת עם פרוטזה" • צפו בריאיון שלא ישאיר אתכם אדישים (מאפילה לאורה)
מעל 7% מהאוכלוסייה יסבלו מהפרעת אכילה במהלך חייהם - נשים יותר מגברים | במסגרת התוכנית 'מאפילה לאורה' מתארחת רוני פישמן, מי שבעצמה התמודדה עם אנורקסיה ובולמיה ומתוך האתגר והקושי צמחה להיות תזונאית קלינית וספורט | איך זה מתחיל ואיך ניתן למנוע ולטפל? | על חוסר שליטה וייאוש ועל התקווה שיש לכל אחד ואחת | צפו (מאפילה לאורה)
היום בתוכנית 'דבר ראשון - אנחנו': מדריך כושר נותן לנו אימון כושר אפקטיבי ופשוט לזמני השהות בממ"ד | מומחה לזוגיות עם טיפים - איך מתמודדים עם הלחץ והמצוקה | המזרחן על מה באמת מפחיד את האיראנים ומה קורה עם ערביי ישראל | וגם, איך תבנו מקלט בחצר? ודבר תורה מרב התוכנית • צפו (דבר ראשון)
במסגרת התוכנית "דבר ראשון - אנחנו", אירחנו את הפסיכותרפיסט אלון סגל לשיחה גלויה על הדרכת הורים בימי מתח ומלחמה שלא נגמרת, התמכרויות והקושי בחזרה לשגרה • וגם, מזרחן 'כיכר השבת' על העימות בין איראן לסעודיה, סיור וירטואלי במקלטים המפוארים בעולם ורב התוכנית בחיזוק לנשמה • צפו (דבר ראשון)
פיגוע הטרור המזעזע בירושלים הותיר אחריו שובל של כאב וחרדה. עבור רבים, יציאה למרחב הציבורי ונסיעה בכלי התחבורה הציבורית, שהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומם - הפכו לפתע למקור של חוסר ביטחון | ננסה לעמוד על נקודת הפחד ולהציע דרכי התמודדות עם חזרת השגרה, תוך התבססות על נתונים עובדתיים ומחקרים (פסיכולוגיה)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)
באחד הימים הכי כואבים במסגרת המלחמה של השנה האחרונה, הגיע דוקטור צחוק לאולפן 'דבר ראשון' והעלה חיוך על שפתינו | למה חייבים לצחוק למרות הכל ואיך צוחקים למרות הכאב | שיחה על הומור שחור ועל ניצחון הרוח עם הליצן הרפואי שמתעסק בסיטואציות הכי קשות (דבר ראשון)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': איש המקצוע מעניק בשיחה מיוחדת כלים להתמודד עם המציאות המורכבת | ראיון עם ראש המועצה, שליווה 10 שנים את המאבק להחזרת אורון שאול הביתה | וגם: כך פוטין ניסה להפיל מטוסים במערב וזו הסיבה שהוא עצר, את מי איראן חטפה? |ופינת רץ ברשת עם תיעוד מטורף מההצלחה והכישלון של האיש העשיר בעולם (דבר ראשון)
תקופת המלחמה היא תקופה מלחיצה, והחשש מפני מלחמה אזורית - בכלל מעלה את רף החרדה ומשם הדרך לאירוע לבבי - קצרה. אז מה עושים? • פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה בתחום שיקום הלב, בריאיון ל'כיכר השבת' משרטט את חמשת הדברים שכולנו חייבים לעשות כדי לשפר את איכות החיים ולמנוע אירוע לבבי • וגם, זו הסיבה שבממוצע מתים בכל יום 17 איש בישראל, תסמונת הלב השבור והמטופלים שלא משלמים עבור הטיפול (בריאות)
המשפחה שהתעקשה לקבוע מוות על הסבתא שהיתה בחיים | ההתמודדות במהלך השירות לצד הקושי ההלכתי וההשקפתי | סעודת שבת עם פלאפונים וחדשות והעיר שמלאה באהבה, המון אהבה | בְּיָמִים אֲדֻמִים שֶׁל פְּרָעוֹת וְדָמִים, בַּלֵּילוֹת הַשְׁחוֹרִים שֶׁל יֵאוּשׁ • מנדי אושר עם יומנו של מילואימניק - הפרק החמישי (צבא)
ישנם שלוש סוגי ידיעות לא נכונות, ובכל-זאת אנשים מפיצים שקרים • מה ההסבר הפסיכולוגי מאחורי עיוות המציאות? ומיהם האנשים שחושבים שהם מועילים אך גורמים נזק • וגם, התמודדות הנכונה ואיך תזהו 'פייק ניוז' (מעניין)
ימי המלחמה, הם ימים קשים לכולם - ובפרט להורים, שנאלצים להתמודד גם עם הפחד והשאלות של הילדים | שיחה מרתקת וחשובה עם היועץ החינוכי משה אריה כהן - דרכי ההתנהגות בימי המלחמה, מה לספר לילדים ומה לא, וכיצד להתמודד עם התנהגויות חריגות (הורים)
שנה חלפה מאז פטירתו של יוסף חננאל ז"ל בן השנתיים, שנה של קושי וכאב, דמעות וצער ובעיקר געגוע שלא מרפה | עכשיו, רגע אחרי שמשפחתו חגגה לו את החלאקה - מרחוק, הוריו משתפים אותנו בהתמודדות עם האובדן, הלב שנשרף מגעגוע והדמעות שפורצות מאליהן | מסמך דומע (הורים)