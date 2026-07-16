כיכר השבת

עוד כתבות על התמוטטות:

המטוס נחת בטורקיה

||
3

הגיע עם משפחה

||
4

חדשות עם קנייטש

|

"ראיתי המולה וצעקות"

||
9

תשתיות רעועות

|

לא להתרגל לטובים, לטפח אותם

||
17

"מגדולי עולם התורה הספרדי"

||
15

החובש שהציל

||
2

הרבו בתפילות ובתחנונים

||
1

היולדת החרדית שהתמוטטה

||
17

התינוקות והאם - במצב קשה

||
25

פונו לבית החולים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר