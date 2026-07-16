משרד החוץ הודיע היום כי אזרח ישראלי מת לאחר שהתמוטט במהלך טיסה ממולדובה לישראל | בעקבות האירוע המטוס ביצע נחיתה בטורקיה, שם פונה הנוסע לבית חולים מקומי ושם נקבע מותו | המשרד מלווה את משפחת הנפטר ופועל מול הרשויות בטורקיה כדי להביא את גופתו לקבורה בישראל (תעופה)
מי התקפל? קרב הגרסאות על המו"מ בין ארה"ב לאיראן | מול אלפי המשתתפים: האדמו"ר התמוטט - וקם על רגליו | המאבק בתופעת הדרייברים: עצור ראשון במסגרת חקירה מקיפה | ראש הישיבה במסר חד לתלמידיו: אל תתנצלו (מעייריב)
צוותי רפואה העניקו טיפול רפואי לחתן בן 34 שהתמוטט באולם אירועים בקיבוץ במועצה האזורית גזר | אחד המוזמנים באירוע תיאר את השתלשלות העניינים: "ראיתי המולה וצעקות לעזרה והבחנתי בחתן שהתמוטט ועבר דם לב" (בארץ)
לפחות 20 בני אדם נהרגו במרוקו לאחר התרסקות שני מבנים בעיר פס, כוחות ההצלה עדיין עמלים בשעות אלו באתר האסון | לפי הדיווחים, 15 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לבתי החולים באזור, בשלב זה הרקע לאירוע עדיין אינו ברור (חדשות)
המצב החמיר, והלכנו - עם כל הקושי לקבל את המציאות - לפסיכיאטר. אני זוכרת את הקושי בכלל לחשוב להגיע לשם, אבל הדאגה גברה על הבושה. נכנסתי למרכז לבריאות הנפש, מסתכל אחורנית לבדוק אם מישהו שאני מכירה רואה אותנו נכנסים לשם (זוגיות)
הוא פונה לבית החולים ביילינסון בפ"ת לאחר שהתמוטט בבניין הישיבה בראש העין אולם שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו לתדהמת רבני ותלמידי הישיבה ובני משפחתו | הלווייתו מתקיימת הערב והמונים מלווים אותו למנוחות (חדשות חרדים)
בבית החולים 'שערי צדק' נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של אחד התאומים שנולדו בניתוח חירום ליולדת החרדית מירושלים, שהתמוטטה בביתה | פרופ' סורינה גריסרו: "מצבו של התינוק השני מאוד קריטי. האישה מונשמת והראתה סימנים נוירולוגיים של בצקת מוחית קשה | התפללו לרפואת האם והרך הנולד (חדשות)