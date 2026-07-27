קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
בנאום שנשא במליאת הכנסת, במסגרת החודש הלאומי למודעות להתמודדות עם שימוש בסמים ואלכהול, ריגש חבר הכנסת סימון דוידסון כשסיפר על ההתמודדות שלו בצעירותו: "אבא שלי היה אלכוהוליסט, נאלצתי לפרוץ לו את הבית, להציל אותו" | צפו (כנסת)
זכות יוסף הצדיק – הכוח להשבית מזיקים מבית ומחוץ: לימוד משניות מסכת סוכה, בקשה מפורשת בפה להצלחה בכל השנה | המקובל הרב חיים פוקס מסביר איך שמירת הברית בדיבור ובמעשה פותחת צינורות שפע, איך מפרקים התמכרויות בעשרה וקדיש דרבנן, ולמה סעודה רביעית במוצאי שבת הופכת צער למלכות (חג הסוכות)