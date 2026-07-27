כיכר השבת

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המגיפה שבעקבות המגיפה

כיכר בשיתוף רטורנו|מקודם

'שחור ולבן' • צפו

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16

'שחור ולבן' • צפו

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5

'שחור ולבן' • צפו

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זהירות, ממכר!

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כיכר השבת
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