קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
מחקר חדש ומדאיג של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת "עלם" חושף: בני הנוער בישראל כבר לא מחפשים רק מידע בבינה המלאכותית – הם מחפשים שם חבר, פסיכולוג ואפילו קשר אישי | "הגבול נחצה כשהצ'אט בא על חשבון קשר אנושי", מזהיר עידן רינג מהאיגוד (טכנולוגיה)
אישה המדדה תשושה משיעור ספינינג ב-5 לפנות בוקר ורץ שמוסיף קילומטרים רק כי האימון "לא הרגיש מספיק", התמכרות לספורט היא אחת התופעות היחידות שזוכות למחיאות כפיים מהסביבה | שעבור חלק מהמתאמנים, זהו הרגל בריא לחלוטין שהופך למנגנון כפייתי שיוצא משליטה, פוגע בגוף, ומחריב את החיים החברתיים והנפשיים | חוקרים משרטטים את הגבול הדק שבין מסירות לסכנה (בריאות)
חברות הטכנולוגיה מטא וגוגל הפסידו בפסק דין תקדימי שעשוי להשפיע על אלפי תביעות דומות נגד חברות טכנולוגיה | המשפט נסב סביב צעירה בת 20 בשם קיילי, שטענה כי התמכרה ליוטיוב של גוגל ולאינסטגרם של מטא בגיל צעיר (בעולם)
בזמן שבישיבות עדיין נאבקים בטוסטר שאין לו כפתור כיבוי, בעולם כבר מתגרשים מבעלים לטובת הבינה המלאכותית • משה מנס ואלחנן טוויג בשיחה על שנת 2026: 72% מבני הנוער משתמשים ב-AI כמשענת רגשית • וגם: הסיפור המטורף על האישה ששקעה בדיכאון בגלל עדכון גרסה של GPT
חברות מטא, טיקטוק ויוטיוב יעמדו השבוע בבית משפט בארה״ב, על רקע טענות כי הפלטפורמות שלהן תורמות למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים | המשפט עוסק בצעירה בת 19 מקליפורניה, שטוענת כי פיתחה התמכרות לפלטפורמות מגיל צעיר (בעולם)
זה מתחיל כבילוי תמים או כדרך "להרים את מצב הרוח", אך עבור מיליוני בני אדם בעולם, קנייה כפייתית היא הפרעה נפשית המלווה בחובות כבדים ובהרס עצמי | מהם הסימנים המקדימים שצריכים להדליק נורה אדומה, מדוע המוח שלנו דוחף אותנו לרכוש עוד מוצרים שאיננו צריכים, וכיצד ניתן לעצור את מעגל האשמה ולצאת לדרך חדשה? (פסיכולוגיה)
המוסכמה המדעית הישנה, לפיה המוח מגיע לבשלות מלאה בגיל 25, מתנפצת אל מול נתונים חדשים | הגילוי כי תהליכי החיווט והבנייה בקליפת המוח נמשכים עמוק אל תוך העשור הרביעי לחיים, צפוי להשפיע על תחומים רבים - מהתמודדות עם התמכרויות ועד למדיניות חברתית וחקיקה (בריאות)
גם כשאנחנו יודעים שמשהו מזיק לנו - אנחנו מתקשים לעצור: כיצד פועלים המנגנונים המוחיים והרגשיים שמובילים להרגלים הרסניים, ולמה כל כך קשה להשתחרר מהם? | על דופמין, בריחה מרגש, והתמכרות להרגלים רעים - והדרכים המדעיות לפרוץ את המעגל (פסיכולוגיה)
הסמארטפון. המסך הקטן הזה בכיס, שרוטט, מצלצל, מספק מוזיקה וריגושים, הרבה פחות תמים ממה שהוא נראה | למעשה הסמארטפון ודומיו, על תכונותיהם ואפליקציותיהם, נבנו במיוחד כדי להשתלט על המח שלנו | אצל ילדים? הנזק קשה הרבה יותר והוא גם עלול לפתח הפרעות קשות | מחקרים, נתונים מטרידים, וגם: כך תגלו אם אתם מכורים (חדשות, דיגיטל)
אלה יכולים להיות אנשים נורמטיבים לחלוטין שיושבים לידינו בבית הכנסת אך בתוך ליבם שוכן חור שחור ששואב אותם בעל כורחם להתנהגות מזיקה שהם היו מעדיפים למנוע | בואו להכיר מעט מקרוב את הכוחות העוצמתיים שמופעלים על אנשים שלוקים בהתמכרות ואת המאבק הסוער והמייסר שמתחולל בתוך נפשם (פסיכולוגיה)
תוך שנתיים שיניתי בעצמי המון דברים: זה היה הלבוש עם הסטייל המעודכן ביותר, מה שגרם לאורך החצאיות והשמלות שלי להתקצר בכל קניה, וסגנון הלבוש הפחות שקט שחרג מהמקובל, ומי היה מאמין: להיות פחות אמא למיכלי שלי. כי מה שעניין אותי תמיד, זה להיות רמה אחת יותר ממה שאני (משפחה)
הוא יכול להיות כל אחד מאתנו, חרדי ירושלמי, מגיד שיעור ואב למשפחה ברוכת ילדים. פציעה שעבר גרמה לו לקבל גלולות לכאב | משלושה כדורים ביום למאות כל חודש | על תופעות הלוואי, ימי הסבל, הטשטוש וחוסר האונים | כך הוא יצא משם וכדאי שתקשיבו היטב לאזהרה שלו (VOD)
חיזוק בצניעות - הוא דבר חשוב אך לפעמים הוא עלול להגיע ממקום כפייתי ולפגוע בנפש • העדות המטלטלת של האבא על בתו שהתחילה לעשות "דברים מוזרים" • פסיכולוגית בהתמחות קלינית ומטפל המוסמך מסבירים - מי עלול להינזק, מה הם סימני האזהרה וכיצד מטפלים? • וגם, המסר הסמוי שמתחבא במסרי ה"חיזוק" והאינטרסים הנסתרים • הסכנות של קווי הישועות והצניעות, כתבה שניה בסדרה (חרדים)
הקנאביס, מתפשט במגזר - מי בסיכון להתמכר ולמה זה קורה? • מתוך כל 10 מעשנים - אחד יהפוך למכור! • סיפורו המטלטל של חיים שכתוצאה מעישון - רצה להתאבד ונמצא ישן ברכבו • וגם, האם אוכל יכול להרוס לנו את החיים? • רגע לפני השאכטה הראשונה, הכירו את הצד האפל של המריחואנה (בריאות)