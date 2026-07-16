מטוס בואינג 777-3Q8 של טורקיש איירליינס פגע בעמוד אנטנת מכ"ם קרקעית עם הכנף הימנית שלו בזמן תמרון לעמדת החניה שלו בנמל התעופה אנטליה | נזק רב נגרם למטוס ובתיעודים שהופצו נראו מסכות החמצן תלויות בין הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)
אירוע חריג: כאשר מטוס איירבוס של חברת China Eastern Airlines התנגש בשרוול במהלך הטקסי לעמדה לאחר הנחיתה בנמל התעופה שנגחאי הונגצ׳יאו | נוסעים שהיו על המטוס דיווחו כי שמעו שתי פגיעות במהלך האירוע, כאשר לאחר מכן המטוס נותר על הרחבה למשך כ-30 דקות לפני ירידת הנוסעים מהצד הנגדי (תעופה)
שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)
תיעוד קיצוני מראה את הרגעים בהם רכב התנגש בקיר בחצר בית פרטי בארה"ב, המריא באוויר והשליך את הנהגת לבריכה | הבעלים של הבית סיפר כי שמע רעש חזק שנשמע "כמו רכבת משא" | הנהגת חולצה כשהיא במצב רפואי טוב (בעולם)
טיסה שהייתה בדרכה מלוב למצרים ביום שישי האחרון נפגעה מלהקת ציפורים במהלך ההמראה | המטוס עם 155 נוסעים פגע בלהקה גדולה במיוחד של ציפורים ששהו על המסלול | בעקבות האירוע הצוות החליט על חזרה מיידית ובטוחה לשדה בטריפולי | לא דווח על נפגעים (תעופה)
מטוס של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה | ההתנגשות גרמה לשבר בחרטום וסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות | כך זה נראה (תעופה)
שני מטוסי נוסעים של יונייטד איירליינס היו מעורבים בהתנגשות קרקעית ביום שישי אחר הצהריים בנמל התעופה הבינלאומי בשיקגו | המטוס השני היה ריק מנוסעים בעת האירוע, ולא נרשמו נפגעים | שני המטוסים ניזוקו בחלקם האחורי, וה-FAA פתח בבדיקת נסיבות האירוע (תעופה)