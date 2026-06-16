במשך יותר משני עשורים אייזיק כ"ץ רץ לזירות הקשות ביותר, הציל חיים, ליווה משפחות ברגעי המשבר ונחשף לאירועים שרוב האנשים לא יפגשו לעולם. בשיחה מרתקת עם אלי גוטהלף הוא מספר על המחיר האישי של השליחות, על הרגעים שמחזירים אותו לאמונה באדם, על הכוח של חסד קטן לשנות חיים, ועל הלקחים שלמד מאלפי מקרי חירום, שיעורים על משפחה, הכרת הטוב, חוסן נפשי והבחירה לראות אור גם ברגעים החשוכים ביותר. |צפו
בלי תקציב, בלי אישורים ובלי גבולות - הרננדו גואנלאו, פנסיונר ממנילה, הפך את ביתו לספרייה חופשית ופתח עולם של קריאה עבור אלפי ילדים ומבוגרים | סיפור מעורר השראה על אדם אחד, חזון פשוט, ומהפכה שקטה של ידע (בעולם)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים דרמטיים המעידים על עליה משמעותית בשיעור ההתנדבות והפעילות החברתית בישראל | בעקבות המלחמה התחולל שינוי אדיר בעשיה ציבורית למען השכבות המוחלשות בחברה | איזה ציבור מוביל את מערך ההתנדבות? ומי יותר נהנה מהחיים? (חדשות)
האם החרדים נושאים בנטל הביטחוני בדרך שלהם או שמא כל הנושא הביטחוני כלל לא קשור אליהם? • משה מנס בטור דעה על היקף ההתנדבות הביטחונית במגזר החרדי לצד משאל נרחב עם מתנדבים וכאלה שמתחמקים מהאחריות • וגם, האמירה המפתיעה של משמר השכונה בהר נוף על החמאס וההתמודדות עם השחיקה (חרדים)
אחת התופעות המבורכות שהאירו בקרני אור של תקווה את האופק הלוחמני ורווי הכאב של שכול ואובדן, היה גל ההתנדבות והסולידריות ששטף את כל שכבות החברה בישראל | בהעדר מענה מסודר מהמדינה, האזרחים הבינו מיד את הצרכים ופעלו במהירות למלא אותם | מה יהיה ביום שאחרי? האם רוח הנתינה תימשך? ועד כמה יהיה צורך בכל כך הרבה התארגנויות? (מגזין כיכר)
בבוקר חג שמחת תורה תשפ"ד, נפלו השמים. מלחמת חרבות ברזל הפתיעה את כולנו וברגע אחד הבנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה • זהו יומן מלחמה קצת אחר, לא תשמעו כאן על קרבות או על לוחמים גיבורים. אלא על האנשים והמעשים שכנראה לא נקרא עליהם בספרים ובעיתונים. אלה שבחרו להיות איש במקום שאין אנשים • מגישים ארי גוטהלף - איש תקשורת ויוצר תוכן בכיכר השבת ויעקב מתן - איש התוכן של מכון תתיא
בנוסף לקרן הסיוע שהוקמה בשבוע הראשון ללחימה, פספורטכארד מבטחת גם את כל משפחות החטופים שיוצאות למסעות הסברה ולמפגשים דיפלומטיים, ותורמת 5,000 שעות עבודה בשכר מלא לעובדים המתנדבים בפעילויות שונות (מלחמה).