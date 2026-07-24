תחקיר 'כיכר השבת' חושף נתונים של ההצלחות הגדולות של שר האוצר סמוטריץ', שאמנם מראות כמה הוא דואג לציבור שלו - שכלל לא בטוח שיתמוך בו בבחירות הקרובות לפי הסקרים, אך מראות את חדלות האישים של הנציגים החרדים בדאגה לציבור שלהם | המכה הקשה מכולן, היא הדרת יישובים חרדיים ביו"ש מההטבות - ללא סיבה | והנציגים שלנו? ממשיכים לשתוק (חדשות חרדים)
הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)
מקורות מקומיים בסוריה טוענים כי בחודשים האחרונים מתבצעות רכישות נרחבות של אדמות חקלאיות באזור אגן הירמוך, בדרום המדינה, על ידי גורמים בעלי אזרחויות זרות - קנדית, אוסטרלית ובריטית - שלטענת המקורות קשורים לגופים יהודיים | לפי הדיווח, מדובר בשטחים שמגיעים עד כ-200 אלף דונם (העולם הערבי)
מכונות נייר הניגוב רק נראות תמימות, אך מדובר במזימה מרושעת | מי תורם למצנתקים המטרידים שמתקשרים באמצע הלילה | ראיון עם בחור הישיבה שמשתף בכאב על ראש הישיבה שגרם לו לשנוא את הדת והחיוך שהחזיר לו את האמונה | החרדים שפתחו התנחלויות ומדוע (דבר ראשון)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין כיכר)
מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום כי התוכנית של סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - "שומרת על ישראל בטוחה היא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור" (מדיני)
בעקבות כוונה של ממשלת אירלנד להעביר חוק שיהפוך ייבוא סחורות מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן לעבירה פלילית, בכירים בממשל טראמפ שיגרו הלילה מסרים חריפים לאירלנד שלא כדאי לה להעביר את החוק (מדיני)
משרד החוץ הבריטי הודיע היום על שורת סנקציות נגד ישראלים וחברות ישראליות הנחשדות לטענתם בפגיעה בפלסטינים | בנוסף, בצעד קיצוני וחריג, הודיעה בריטניה על הפסקת המשא ומתן מחודש עם ישראל לסחר חופשי בעקבות מלחמתה בעזה (מדיני)
קרן העושר של נורבגיה הודיעה על משיכת השקעותיה בחברת 'בזק' הישראלית, בעקבות מה שהם מכנים "תמיכה וחיזוק ההתנחלויות" | בזק מספקת אמנם שירותים גם לאיזורים פלסטיניים, אך "היקף השירותים הניתנים להתנחלויות גובר ומשפיע יותר" (כלכלה, בארץ)
חשיפה: כך מנהלת חרדים בצה"ל הונתה לכאורה צעירים חרדים | תורמים? ההחזר יגיע לתלוש השכר, הקרדיט - לח"כ הליטאי | "לגיא בל תרשיע" | הסיפור המצמרר על ביקור המשפחה השכולה אצל האדמו"ר | כתיבת ספר התורה החלה, ההכנסה להיכל הישיבה - ביארצייט (מעייריב)
בית הדין הבינלאומי בהאג קבע שיש לו סמכות לדון בנושא, למרות שישראל לא חברה בטריבונל המשפטי. השופט הלבנוני, שכבר התבטא רבות נגד ישראל, הכריז את ההחלטה ואמר כי למרות שישראל התנתקה מרצועת עזה היא עדיין נחשבת לכובשת את השטח, וכי מעשי ישראל ביו"ש מהווה סיפוח. עוד האשים את ישראל בשקר 'אלימות המתנחלים' והוסיף כי ההתנחלויות נוגדת את החוק הבינלאומי; לטרור הערבי לא התייחס (מדיני)