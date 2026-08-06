הוא נחשב ליורש ההון הגדולים בקליפורניה, אבל במקום ליהנות מהאחוזה שלו, הוא בחר להפוך את חייו של החרדי השכן לסיוט מתמשך | סרטוני האימה מהמרפסת שזעזעו את ארה"ב חושפים את הפנים המכוערות של השנאה בלב השכונה היוקרתית ביותר (חדשות בעולם)
היישוב החרדי הקטן בהרי יהודה לא מפסיק לחולל סערות | חסידי ביאלה ביישוב טוענים כי הוועד מתנכל להם ללא כל סיבה ואף ניתק את החשמל שוב בבית הכנסת, כנגד הפסיקה המפורשת של בית הדין | בוועד היישוב מגיבים: "החסידים לא שילמו. אנחנו מצרים על כך שהחסידים בחרו לא ללכת למרא דאתרא" (חרדים)