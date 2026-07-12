דרמה תחבורתית שהחלה ביום חמישי האחרון בניו יורק, הגיעה הלילה לסיומה בשיחת נימוסין ובקשת סליחה מפתיעה בבית הרבי • שיירת האדמו"ר מסקווירא, שהיה בדרכו חזרה מחודש מנוחה בקליפורניה, עוכבה בכביש המהיר על ידי שוטר מקומי שנתן לא פחות מ-9 דוחות על נהג הרבי • החסידים ההמומים נאלצו לשנות את התוכניות, אך העסקנים נכנסו לעובי הקורה והביאו למהפך • וגם: הרועה הנאמן נותר שקוע בתורה ולא הבחין במתרחש • כל הפרטים (חסידים)
חברת הכנסת מירב בן ארי התנצלה הערב בפני חבר הכנסת משה אבוטבול במליאת הכנסת, לאחר שבן ארי חזרה בה מדברים שאמרה עליו מוקדם יותר היום | בן ארי אמרה: ״הבן אדם משתמט, לא שירת בצבא״, והוסיפה: ״ומאיפה הוא יודע מה קורה בכלל" | כך זה נראה בכנסת (כנסת)
כוכבת רשת מפורסמת בארצות הברית פרסמה סרטון התנצלות בדמעות לאחר שלחצה על “לייק” לתגובה אנטישמית באינסטגרם | "לעולם לא הייתי מסכימה עם דבר אנטישמי כמו התגובה הזו", טענה הכוכבת, שהביעה בעבר תמיכה בלתי מתפשרת בפלסטין (בעולם)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
לשכת ראש הממשלה מכחישה את הדיווח ולפיו מי שניסח את ההתנצלות של נתניהו בפני קטאר היה הבית הלבן: "מדובר בפייק ניוז. דברי ראש הממשלה נתניהו בשיחתו עם ראש ממשלת קטר נקבעו על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד" (מדיני)
שעות לאחר התקיפה בדרום לבנון שבה נהרגו חמישה בני אדם, בהם שלושה ילדים, צה"ל מתנצל על תוצאות התקיפה ומסר כי "חוסל מחבל בחיזבאללה שפעל באזור האוכלוסייה אזרחית, כתוצאה מהתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים" | עוד נמסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר" (צבא)
קמפיין הרעב המתוזמר שמנוהל ע"י חמאס, מזמן יצא מגבולות עזה וברחבי העולם שיתפו עמו פעולה - כולל גופי תקשורת מובילים בעולם | ה'ניו יורק טיימס' פרסם הבהרה בנוגע לתמונת הפעוט בן שנה וחצי שצורפה לכתבה שכותרתה "עזתים מתים ברעב", זאת, אחרי שישראל חשפה כי הוא סובל ממחלה גנטית קשה שכלל לא קשורה במלחמה (בעולם)
הוא חלה בסרטן והפך את זה לנושא לצחוק אבל גם למודעות לבריאות | אמא שלו נפצעה קשה כשרוכב קורקינט התנגש בה - והוא השתמש בכך להעביר תקנות להגנת הציבור | הסטנדאפיסט וקצין החיוך הראשי גיא הוכמן בריאיון על המשברים הגדולים בחייו וכיצד צמח מהם | וגם, על רגע גדול של אפילה שגרם לו להתנצל בפני הציבור החרדי ואיך הוא יצא מזה (מאפילה לאורה)
מכתב התראה לפני תביעה נשלח היום אל העיתונאי אלי ציפורי מאת חברת החדשות, בו נכתב כי הם דורשים ממנו פיצוי בסכום מיליון שקל בגלל מספר רב של ציוצים בהם כינה את חדשות 12 כ"אל ג'זירה" | "ההשוואה היא פגיעה בחברת החדשות ועובדיה" (חדשות בארץ)
אנג'ל קיבלה נתונים המוכיחים ירידה של ממש במכירות מוצרי המאפייה, מאז החרדם החרדי שצבר תאוצה ברשתות, דובר החברה הגיב: "תמצאו נושאים אחרים להתעסק בהם" | המהלך היח"צני של החברה בב"ב | וגם: האם באמת החרדים חזרו לקנות? (חדשות, חרדים)
הציבור החרדי החרים את מאפיית אנג'ל במשך שבועות ארוכים, מוקדם יותר היום, עלו היו"ר עמר בר לב והבעלים של אנג'ל להתנצל בפני בני משפחת מרן ראש הישיבה זצ"ל | הצייר החב"די מענדי ירוסלבסקי, מסכם את הפרשה בקריקטורה • צפו (חדשות, מעניין)