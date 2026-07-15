ישראל העבירה לוושינגטון מודיעין על תוכנית איראנית חדשה להתנקשות בנשיא טראמפ, שאמר לאחרונה במהלך הביקור שלו בטורקיה: "רוצים להוריד את מנהיג ארה"ב - אותי. אני בראש כל אחת מהרשימות שלהם" | אמש שוחח טראמפ עם נתניהו (בעולם)
הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)
מהרגע בו נשמעו קולות חבטה עמומים ועד להוצאתו בכוח של הנשיא טראמפ על ידי מאבטחיו, ארה"ב חוותה הלילה ניסיון התנקשות נוסף בנשיא ארה"ב ככל הנראה על ידי איש שמאל קיצוני | הירי מחוץ לאולם, ההלם על פניה של הגברת הראשונה ואנשי המשמר הלאומי שרצו לכל עבר (חדשות)
לילה של מחדל בלב וושינגטון: כיצד הופקר הנשיא טראמפ תחת אש בעוד סגן הנשיא ואנס מפונה ראשון מהזירה? | מהחדירה הנועזת של החמוש ועד למעידת הנשיא בלב הכאוס, רצף הכשלים בארוחת הכתבים מעלה שאלות גורליות על קריסת מערכי האבטחה (חדשות בעולם)
החשוד בניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במהלך ארוחת הכתבים, הוא קול תומאס אלן, בן 31 מקליפורניה • בוגר מכון טכנולוגי יוקרתי עבד כמפתח משחקים ומורה • ברשת CNN דווח כי תרם לקמפיין הנשיאות של קמלה האריס • התובעת הפדרלית: 'היה נחוש לגרום לכמה שיותר נזק' (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב טראמפ פונה תחת אבטחת ענק מארוחת הכתבים לאחר שקולות ירי נשמעו באולם | היורה נעצר וזוהה כקול תומאס אלן בן 31 מקליפורניה | טראמפ: "פינו אותנו מהר, התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת" | לדבריו: "אנחנו נזקוקים לרמות אבטחה שאיש לא ראה" | הבהיר: "לא חושב שקשור לאיראן" (בעולם)