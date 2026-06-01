בבית הכנסת 'אהל שמשון' בבני ברק נערכה עצרת מספד והתעוררות בעקבות הטרגדיות הקשות שפקדו את הציבור החרדי, בהירצחו של הרב ישי פור ז"ל ובפטירתה של האישה הצעירה איילה דוידזון ובנה ז"ל | הגרש"א שטרן נשא דברי התעוררות בקול בכי | צפו (חרדים)
מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
נכדו של אבי דור הכיפות הסרוגות בריאיון מקיף אל תוך עולם התורה הדתי-לאומי | איך אפשר גם ליטאי, גם ספרדי וגם חסידי והאם לא מפסידים הכל? | המציאות קורעת הלב על חיים ומוות, תלמידי ובוגרי הישיבה שמסרו נפשם למען כלל ישראל | התקווה והשמחה עם האמירה החד משמעית 'זו זכות להיות להיות בדור הזה' | הרב יצחק נריה בריאיון מיוחד (עבודה שבלב)
מייסד עמותת 'אור חדש', הרב עמיחי איל, מספר בשיחה עם 'כיכר השבת' על המיזם 'קשר של תפילין' שהקים, שמטרתו היא זיכוי הרבים במצוות התפילין, תוך חיבור בין רבים שברשותם תפילין שאינן בשימוש, לבין רבים שמבקשים לקיים את המצווה החשובה (חרדים)
בראש השנה, בוכים או לא? תשובה מפתיעה ומעוררת • שיחת חיזוק עם הרב אבא טרוצקי, מלווה בשירה מרגשת • האם פסטיבל שירת הסליחות הוא קרבת אלוקים אמתית? • סיפורים ומוסר "אבינו מלכינו עשה עמנו צדקה וחסד" פרק נוסף מתוך 'עבודה שבלב' (TV)