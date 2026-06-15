המשטרה מעדכנת כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב ביצעו את מעצרם של 11 חשודים בהפרות סדר ואירועי אלימות במהלך הלילה בשדרות חיים בר לב ובשער שכם בירושלים | שוטרת נפצעה באורח קל | תיעוד חדש מההתפרעויות (חדשות)
בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)
כתב אישום חמור הוגש נגד 17 אנשי הפלג - בהם 4 קטינים, שפרצו את שער ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, במהלך הפגנה נגד מעצר תלמידי ישיבות | לפי כתב האישום, אשתו וילדיו של הקצין ננעלו בחרדה בתוך הבית בזמן שההמון צר עליהם, חילל את החצר וגרם נזק כבד לרכוש (משפט)
בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרם של עשרות המפגינים החרדים שנעצרו לאחר שפשטו בהפתעה על ביתו של המשנה לנשיא העליון, ניפצו חלונות והשחיתו את רכבו | הרקע למתקפה הקיצונית: פסק דין של השופט המורה על הגברת האכיפה כנגד בחורי ישיבה שלא התגייסו (משפט)
המשטרה עצרה ארבעה בני נוער וחשוד בגיר נוסף בחשד שהשליכו חפצים לעבר הבניין ואנשי חסידות ויז'ניץ מרכז בבני ברק | המשטרה הודתה לאנשי החסידות על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך הישמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור" | תיעוד מהפרעות (חדשות)
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח לפני זמן קצר עם שתי המפקדות שהותקפו על ידי המון זועם ברחובות עיר התורה | זמיר גינה את האירוע המביש והדגיש כי לא ייתכן שחיילות לא יוכלו לנוע בחופשיות בכל מקום במדינת ישראל | הדברים המלאים (צבא)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)
גורמים בצה"ל מעריכים כי המהומות אמש (חמישי) בכפר ג'ית שבשומרון בו קבוצת יהודים תקפה את התושבים הערבים החלו בלי סיבה, והזהיר כי מדובר בפעילות מתגברת | השר לביטחון לאומי גינה את האלימות והטיל את האחריות על שר הביטחון והרמטכ"ל (חדשות בארץ)
לוחמי מג״ב נטרלו 5 מחבלים שסיכנו את חייהם של נהגים בגזרת עוטף ירושלים כשניסו להשליך בקבוקי תבערה לעבר כביש מעבר לגדר הביטחון - שני מחבלים נהרגו ושלושה נפצעו | זמן קצר קודם לכן, בן 13 נורה ומת לאחר שירה זיקוקים על הכוחות | השר איתמר בן גביר משבח את הכוחות על פעילותם | צפו (חדשות)
הפרו סדר תוך השלכת אבנים, בקבוקי תבערה וירי זיקוקין לעבר כוחות המשטרה ומשמר הגבול במ.פ שועפט ונעצרו לחקירת המשטרה שהושלמה בימים אלו | כנגד החשודים הצעירים, צפוי שיוגש כבר בימים הקרובים כתב אישום (משטרה)