עמודיעין עילית: עשרות פורעים הקיפו את רכבו של ראש ישיבת 'פתחי עולם' הגאון רבי אליהו פייבלזון, גידפו אותו בצעקות "רוצח נשמות" והכו אותו. בהיעדר נוכחות משטרתית, תושבים מקומיים נאלצו לחלץ את הרב בשיניים מתוך ההמון (חרדים)
טיסה UA858 של יונייטד איירליינס משנגחאי לסן פרנסיסקו נאלצה לסטות ממסלולה ולעצור בנמל התעופה נריטה בטוקיו ב-24 ביוני עקב נוסעת שהתפרעה | הטיסה הייתה בדרכה משנגחאי לסן פרנסיסקו, כאשר הנוסעת החלה בעימות סוער עם דיילות האוויר | הקפטן החליט להטות את המטוס לנחיתת חירום בשדה התעופה נריטה בטוקיו | עם הגעתו, גורמי הביטחון היפנים הורידו את האישה, והותירו את כל הנוסעים זועמים על האירוע (תעופה)
נוסעים השתלטו על נוסע בטיסה של Frontier Airlines לשדה התעופה או'הייר בשיקגו ביום ראשון לאחר שניסה, על פי הדיווחים, לפתוח דלת יציאת חירום בניסיון לקפוץ מהמטוס באמצע הטיסה | על פי מנהל התעופה הפדרלי, הטיסה מסן חואן, פורטו ריקו, לאו'הייר, הופנתה לשדה התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שהצוות דיווח על הפרעה בקרב הנוסעים, לאחר מכן הטיסה נחתה בשלום במיאמי | צפו בתיעוד המופרע (תעופה)
מהומות ענק, הצתות ועימותים אלימים החרידו את מרכז פריז | עשרות שוטרים ומפגינים נפצעו ויותר ממאה בני אדם נעצרו בהתנגשויות קשות | כוחות הביטחון השתמשו בכמויות נרחבות של גז מדמיע, מכתזיות ורימוני הלם | באחד התיעודים נראה מפגין מפעיל תותח זיקוקים בכינון ישיר לעבר השוטרים (חדשות)
טיסה פנימית בתוך ספרד שכבר הייתה על מסלול ההמראה נאלצה לשוב לשער בגלל נוסע שיכור שסירב לכבות את הטלפון הנייד שלו והשתולל על הטיסה | לאחר שהתבקש שוב על ידי הצוות, הוא התפרץ בזעם והתעמת עם הדיילים | המטוס חזר לשער וכוחות הביטחון עצרו את הנוסע (תעופה)
טיסה קצרה בין יוסטון לאטלנטה הפכה לזירת קרב לאחר שאחד הנוסעים התפרע במטוס, ולפי דיווחים ראשוניים ניסה לפרוץ לתא הטייס | ההתפרעות החלה כאשר המטוס כבר היה באוויר בתהליך המראה, ובעקבות ההתפרעות נאלץ לנחות חזרה - 10 דקות לאחר ההמראה מיוסטון (תעופה)
גבר בריטי נעצר הבוקר לאחר שגרם נזק לעמדות צ'ק-אין בשירות עצמי בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג | הוא תועד דוחף ומפיל כעשר עמדות הצ'ק-אין, ולאחר מכן מרים עמוד מתכת ומשתמש בו כדי לשבור את המכונות | בתיקו נתפסו כדורי "רעל" שכאשר החזקתם ללא מרשם מהווה עבירה שעונשה עד שנתיים מאסר וקנס גבוה (תעופה)
ברשתות החברתיות פורסם תיעוד חריג של אלימות נוסע בטיסה כלפי צוות האוויר, אירוע שנגמר במעצר הנוסע | האירוע, שלא נתברר מתי אירע, התרחש בטיסת צ'רטר של חברת התעופה האמריקנית 'ספיריט איירליינס' מנאשוויל ללאס וגאס בארצות הברית | בתיעוד נראה הנוסע מתעמת עם צוות האוויר, ובשלב כלשהו תוקף את הדיילת ומושך בשערה | הצוות שהיה במקום נראה המום מהסיטואציה ומיהר להשתלט עליו | צפו (תעופה)
אירוע מעניין התרחש באיטליה כאשר קברניט מטוס חברת 'וולוטאה' בהתייעצות עם צוותו, החליט להחזיר את המטוס על עקבותיו בטיסה פנימית לעיר המוצא, לאחר שילדים התנהגו בצורה "לא ראויה" | האמא לא שיתפה פעולה ואף גרוע מכך, השוטרים חיכו לה ביציאה (בעולם)