מטוס קטן מסוג פייפר התרסק אמש בשדה התעופה פרמילו בסן קריסטובל שבוונצואלה, זמן קצר לאחר ההמראה, שני נוסעים נהרגו ושנים נוספים נפצעו | על פי הדיווחים, הטייס איבד שליטה על המטוס לאחר שצמיג התפוצץ | ברשתות החברתיות פורסם תיעוד דרמטי של רגעי ההתרסקות | צפו (תעופה, בעולם)
מתקן שעשועים בערב הסעודית, קרס הלילה במהלך פעילותו וגרם לפציעתם של 23 מבקרים, בין הנפגעים - שלוש צעירות שנפצעו באורח אנוש | האירוע החמור, שתועד והופץ ברשתות החברתיות, התרחש כאשר במהלך הפעלתה של קרוסלת "360 מעלות", נשבר לפתע העמוד המרכזי שתמך במתקן (העולם הערבי)
ראיסי, ממושקף ואכזרי, שהיו שהצביעו עליו כמועמד למנהיג העליון הבא אחרי חמינאי - מה הייתה השפעתו באיראן? | הייתה לו מילה, אבל לא אחרונה | מעליו ניצב עלי חמינאי, המנהיג העליון. אגב, מישהו יודע אם הוא חובב טיסות? | בכתבה המלאה - הצצה לנבכי מסדרונות השלטון של איראן (בעולם)