ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד במרחב מג'דל זון תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, ובה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור | לדבריהם, ארה"ב עודכנה מראש על הפעולה | צפו: כך נראו רגעי הפיצוץ העצום של המנהרה (צבא)
בצל המתיחות הביטחונית והכוננות הגבוהה, פיקוד העורף משיק גרסה חדשה ומשודרגת ליישומון הרשמי. הממשק החדש כולל שינוי דרמטי בעיצוב ההתרעות וההנחיות, כאשר כל אירוע יאופיין בצבע מובחן, אייקון ייעודי וצליל ספציפי, במטרה לאפשר לאזרחים לזהות בשבריר שנייה את סוג האיום הנדרש ולפעול במהירות המרבית (בארץ)
אלוף פיקוד העורף צפוי להודיע לראשי הרשויות בצפון על הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הסמוכים לגבול, בעקבות הרחקת חיזבאללה והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר | ראשי רשויות ומומחים מזהירים כי לא מדובר בפתרון מספק, ודורשים התרעה מוקדמת (חדשות)
בדרך להארכת זמן ההתרעה לירי מלבנון? הרמטכ"ל הגיע היום לסיור בצפון ואמר לראשי הרשויות: ״אני פה גם עם מומחים מרפאל שפיתחו את כיפת ברזל. אנחנו בודקים ברצינות את האפשרות להאריך את זמן ההתראה ומקווים שנצליח כבר בימים הקרובים לעשות שינוי" (שאגת הארי)
אחרי שבמספר מקרים היום נשמעו אזעקות באזורים שבהם לא התקבלו התרעות מקדימות, בצה"ל מדגישים כי אין קשר לשינוי של פיקוד העורף בהפצת ההנחיה המקדימה | בצה"ל מסבירים כי עם זיהוי השיגורים זיהו שהם מכוונים למקום מסוים, ואז הופצה התרעה מקדימה, אבל בהמשך ראו שהם עלולים להגיע למקומות נוספים - אז הרחיבו את מעגל האזעקות בלי התרעה מקדימה (צבא)
אין ספק, האזעקות וההתרעות מחרישות את האוזניים במקרה הטוב, ומבהילות ומלחיצות במקרה הרע, אבל כך הם חיינו כמעט שבועיים, כדי למנוע אסונות בגוף ובנפש חלילה | באיזו עיר נשמעו הכי הרבה אזעקות והיכן לא נשמעו כלל? לכמה אזורי התרעה מחולקת ישראל? איך פועלת ההתרעה עם הצליל המאיים, והאם יש אפשרות להשתיק אותה? | כל מה שלא ידעתם (מגזין)
אם כבר התחרפנתם מצליל ההתרעה הצורמני המתריע על שיגורים שזוהו לעבר שטח ישראל - אתם לא לבד | הערב פורסם תיעוד משידור חי של התקשורת בקטאר בו נשמע צליל ההתרעה המוכר בטלפונים שבאולפן - בעקבות שיגורי טילים מאיראן | צפו (בעולם)
שר החינוך עולה על עץ ויורד: מוסדות החינוך החרדים ניצלו לעת עתה | טיסה בחצי מיליון דולר? סיקור נרחב על הדרך מישראל החוצה | האדמו"ר מסאטמער זועק: לא ליפול ל"כוחי ועוצם ידי" | זקן המשגיחים מתריע: "אלו ימות המשיח, תנצלו את הזמן" | מסע קרן עולם התורה: סיקור נרחב מניו יורק וניו ג'רזי | איך החרדים יודעים לצאת מהמרחב המוגן? הבעיה - והפיתרון | "אם הישיבה": הרבנית חדש פותחת מעון לילדי האברכים (מעייריב)
פיקוד העורף מתכנן לבטל את ההתרעה המקדימה המורה לאזרחים לשהות בסמוך למרחבים המוגנים | בקרוב הישראלים יקבלו שתי התרעות בלבד: ההתרעה ה"חמורה" לפני הירי וכמובן האזעקה עצמה שתשגר גם פוש לטלפונים כפי שהיה עד כה (חדשות)
קצת יותר מחודשיים לפני טבח שמחת תורה ופרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', ראש השב"כ רונן בר העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו "התרעה למלחמה", כך חושף העיתונאי נדב איל | ההתרעה הועברה גם ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד | מלשכת נתניהו נמסר כי "ראש הממשלה לא קיבל התרעה למלחמה בעזה" (חדשות)