אחרי שנים של המתנה: ענקית המסרים משנה את חוקי המשחק ומאפשרת מעתה להתכתב ללא צורך בחשיפת מספר הטלפון האישי. איך זה עובד, מתי התכונה תהיה זמינה במכשיר שלכם ומהם הצעדים שחשוב לבצע כדי להגן על הפרטיות שלכם כבר עכשיו? (טכנולוגיה)
בערב שבת אחד זה עוד נראה כמו עסקת חלומות - הנחה גדולה, קבוצה סגורה בווטסאפ, והבטחה למוצר “ישירות מהיבואן” במחיר שאי אפשר למצוא בחנויות. אבל כשהמכשיר התחיל להתקלקל, וההודעות נותרו ללא מענה, אפרת הבינה שהשאלה האמיתית היא לא כמה חסכת - אלא מה קורה כשמשהו משתבש.
אז האם באמת משתלם לקנות בקבוצות רכישה סגורות? איך השיטה הזו עובדת מאחורי הקלעים, ואילו מלכודות עלולות לגרום לחיסכון להפוך להוצאה כפולה? (צרכנות)
מאחורי הסטטוסים השיווקיים בוואטסאפ מסתתר השעבוד המתיש ביותר של העידן הדיגיטלי - המרדף הבלתי נגמר שגונב לכם את הזמן היקר עם המשפחה והילדים. אבל האמת היא שאתם פשוט עובדים קשה מדי: ישנו פתרון אסטרטגי מדויק שמאפשר לקחת טקסט אחד בלבד, לפרק אותו בחוכמה לכל הרשת, ולהחזיר לעצמכם את השפיות והזמן הביתה (מגזין)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פטירת הגברת אילה דוידזון ע"ה, ובקשת המשפחה לנחם את הבעל בטלפון: האם מקיימים בזה מצות ניחום אבלים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הם יושבים בחדרים צפופים בדרום או בצפון ואפילו במרכז או בירושלים, עם חבילת גלישה זולה ומפיצים בהלה ברבבות בתים בישראל • מה גורם ל"כתב" להמציא אשפוז שלא היה, ולמה אנחנו ממשיכים להאמין למי שמוכר לנו שקרים ב"פרסום ראשון"? • טור דעה נוקב על תרבות הנייעס (מגזין כיכר)
מכירים את אלו ששולחים לכם הודעה קולית בת 3 דקות? תגידו תודה - יש כאלה שמרגישים חופשיים לשלוח הודעות בנות 15 דקות | הבריטים למשל, ממש דומים לנו: הם שונאים הודעות קוליות. למה? את זה תגלו בכתבה (מגזין כיכר)
כמו שלא תעלו ליצן רפואי לבמה בשיאו של מעמד 'סיום הש"ס', כך אל תנסו להגיש כתבה אסטרטגית מתישה בתוך סטטוס בוואטסאפ. הדיסוננס הזה שורף לכם את האמינות וגורם ללקוחות פשוט להמשיך הלאה | בפרק הזה נבין איך לקרוא את ה"חדר הדיגיטלי", למה 'העתק-הדבק' הוא האויב הכי גדול של התקציב שלכם, ואיך מתאימים כל מסר למצב הצבירה של הקורא | סודות השיווק (מגזין כיכר)
רוסיה מחריפה את המאבק באפליקציות המסרים: וואטסאפ נחסמה, טלגרם תחת הגבלות והתושבים נדחפים לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית ללא הצפנה מקצה לקצה; וואטסאפ: "ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית" (בעולם)
החברה מאחורי פייסבוק, אינסטגרם ו־וואטסאפ משנה כיוון ומתחילה למכור גישה לשירותי פרימיום בתשלום | המנויים ייהנו מאפשרויות בינה מלאכותית מתקדמות, שליטה רחבה יותר בפרטיות וכלים בלעדיים - אך השירותים החינמיים יישארו זמינים לכולם | מבחן אמיתי למוכנות המשתמשים לשלם על חוויית רשת "משודרגת" (טכנולוגיה)
התקפה מתוחכמת שהתבצעה בשלושת החודשים האחרונים מתחת לראדר של ענקיות הטכנולוגיה איפשרה חדירה למכשירי אייפון ומק, תוך ניצול חולשות בוואטסאפ ובמערכת ההפעלה של אפל | כמאתיים משתמשים ברחבי העולם קיבלו התרעות מיידיות ומומלץ להם לבצע איפוס מלא של המכשיר ולהתעדכן לגרסה מאובטחת (טכנולוגיה)
חברת מטא הודיעה היום על סגירת מיליוני חשבונות שהונו משתמשים אחרים באמצעות "פירמידת לייקים" ועסקאות מפוקפקות | לפי הדיווח, מרכזי ההונאה הפועלים ממדינות כמו מיאנמר, קמבודיה ותאילנד מגלגלים מדי שנה מיליארדים (חדשות)
וואטסאפ משיקה סדרת כלים חדשים להגנה על משתמשים מניסיונות הונאה, לצד מאבק נחוש בהפצת מסרים ממקור עברייני | במהלך המחצית הראשונה של 2025 חסמה החברה למעלה מ-6.8 מיליון חשבונות שנקשרו לפעילויות תרמית נרחבות מדרום-מזרח אסיה ונלחמת יחד עם שותפות טכנולוגיות מובילות בגל ההונאות המכונה "משימות פייק" בתחום הקריפטו והפרסום (דיגיטל)
לפי גורמים רשמיים במדינה, רוסיה צפוייה לחסום לשימוש את אפליקציית המסרים הפופולרית ובמקומה להשיק אפליקציה אחרת בשם MAX | המהלך הוא חלק ממדיניות הממשלה לנתק כל תלות בשרותים דיגיטלים ממדינות זרות | הצעד עשוי להכינס לתוקפו עד לסוף שנת 2025 (טכנולוגיה)