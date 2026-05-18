אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)
במהלך הדיון במחוזי עימתה התובעת יהודית תירוש את נתניהו עם טענות כתב האישום בפרשת בזק וואלה | בפתח הדיון הציגה תירוש הודעת סמס שכתב סגל לאחר פרסום כתבה בוואלה שביקרה אותו, בה נאמר: “נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה" | כך הגיב נתניהו (בארץ)
נתניהו התעמת עם התובעת תירוש בדיון בבית המשפט - והטיח בה אחרי שהציגה ראיה לכך שהתראיין לאתר וואלה לא רק בתקופת בחירות: "את צריכה להתבייש" | בהמשך השיב: "סירבתי להתראיין שם כי ראיתי בהם אתר עוין, את יכולה למצוא פירור" (משפט)
הבוקר נפתחה שוב עדותו של רה"מ נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב | נתניהו בדיון: "אני מגל שיש פה בעצם מערכת סגורה מעין "כת" שרואה בי כאויב העם" | נציגת הפרקליטות: "אני מבקשת לא להגיד דברי שקר והבל לאולם הזה" | כעת, הדיון התחדש שוב לאחר שרה"מ יצא לעדכון ביטחוני עם השר כץ (משפט, פוליטי)
אחרי חזרתו מארצות הברית והפסקה של כשבועיים בשל הטיסה וההליך הרפואי, התחדשה שוב עדותו של נתניהו בבית המשפט | הוא אמר כי יתכנו עצירות וסיפר על האנטיביוטיקה שנוטל ועל ביקורו בוושינגטון | בהמשך התייחס לתגובה שניסח בעקבות תחקיר שפורסם באתר 'וואלה' (משפט)