אמש נחגג מסיבת לחיים לרגל קשרי השידוכין של החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר, עם הכלה, נכדת האדמו"רים מנדבורנה ומודז'יץ, בת להרב יוסף דוד רוזנבוים | המעמד אמש נערך במתכונת מצומצמת בקרב בני המשפחה בלבד, כאשר בימים הקרובים צפויה להיערך מסיבת האירוסין ברוב פאר והדר בהשתתפות קהל החסידים משלוש החצרות המעטירות (חסידים)
אני זועק אליכם הורים יקרים: אל תעשו לילדיכם
את מה שעשו לי. שידוך איננו פרויקט משפחתי – הוא מסע חיים אישי. אל תלחצו, אל תדחפו,
אל תבנו בית עם חור בלב. תנו לילדים שלכם להרגיש, לבחור, להיות שלמים עם אנשים (משפחה, מגזין)
אבל כבד: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצוק"ל | לקראת עימות חזיתי? רבני ברסלב בהתרעה חריפה ליועמ"שית | עולם התורה הספרדי בשיא פריחתו: כך נראו הרגעים של פתיחת זמן אלול | האדמו"ר מבאבוב 45 תועד... בלימוד חברותא עם בחורי ישיבה | זו הסיבה לעיכוב בווארט לבנו של ראש הישיבה הגר"צ ויסבקר (מעייריב)
במעון הנופש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדתו הכלה, בת לבנו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן נכד האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ | שמחת האירוסין לקהל החסידים יחגג בביהמ"ד הגדול במרכז הקריה בבני ברק, ביום רביעי פרשת ואתחנן | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)
במושב אורה נחגגה אמש (חמישי) שמחת הווארט לכלה נכדתם המשותפת של האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא | בשמחה השתתפו משפחת המלוכה המורחבת. האדמו"ר מויז'ניץ העניק שעון זהב לחתן | את שמחת האירוסין יחגגו בשבוע הבא בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)
קהל רב השתתפו בשמחת ארוסי בת הרה"צ רבי ישראל חיים גולדמן מזוויעל אשדוד עב"ג החתן נכד אדמו"ר מאשלג בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך חיים שיף בן האדמו"ר מליזענסק זצ"ל | השמחה נערכה באשדוד מקום מגורי אבי הכלה, ואדמור"י העיר נטלו חלק בה לכבוד המחותן הרם • יהודה פרקוביץ' מגיש גלריה (חסידים)
אדמו"רים וקהל חסידים השתתפו בשמחת ה'ווארט' לנכד האדמו"ר ממודז'יץ, בן לבנו הרה"צ רבי שמואל אליהו טאוב, עם הכלה נכדת האדמו"ר משידלובצא, בת לבנו הרה"צ ר' שמעון קורנרייך, חתן הרה"צ רבי עקיבא סופר, רב קהילת ערלוי בבני ברק (חסידים)
בחצר חסידות נדבורנה באניא חגגו את שמחת ה'ווארט' לנכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ ר' יצחק דוד לייפער מב"ב, חתן הגר"א , רב קהילת ערלוי בעיר אלעד, עם החתן בן הרב שמואל וידר, רב בית המדרש לינז בשכונת נווה יעקב בירושלים (חסידים)
בביתר עילית התקיימה שמחת ה'ווארט' לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בן הרה"צ ר' יוסף מאיר רוקח, חתן האדמו"ר מסאסוב, עם בת הרב זאב גולדמן, רב דקהילת חסידי זוועהיל בביתר • בשמחה השתתפו האדמו"רים ממכנובקא בעלזא, סאסוב וזוועהיל • צפו (חסידים)