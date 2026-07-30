לאחר חודשים של ביקורת וחקירות אנטי־מונופול באיחוד האירופי ובברזיל, קיבלה מטא החלטה חריגה: לאפשר לחברות בינה מלאכותית מתחרות לשלב את הצ’אטבוטים שלהן בווטסאפ | הצעד, שנכפה מתחת לחץ רגולטורי, עשוי לשנות את מאזן הכוחות בשוק הגלובלי של יישומוני המסרים | עם זאת, למהלך יהיה מחיר לא מבוטל - גם עבור החברות וגם עבור מטא עצמה (טכנולוגיה)
שר בכיר לחץ בטעות על שיחה קולית בקבוצת ווטסאפ פתוחה סמוך לישיבת הממשלה | במשך כ-40 דקות שודרו שיחות פנימיות ועניינים ביטחוניים, כולל שיחה עם שר הביטחון | לשיחה נחשפו מאות משתתפים, חלקם אף הקליטו את הדברים (פוליטי)
לא עוד הצפה של הודעות ממספרים לא מוכרים – וואטסאפ תבחן הגדלת השליטה בהודעות יוצאות, עם מגבלה חודשית על מספר הפניות שלא נענו | מה בדיוק ישתנה, למי זה ישפיע – ואיך זה אמור להפוך את חוויית השימוש לשקטה יות (סלולר)
בעקבות המתיחות ביטחונית חסרת התקדים, הרשויות בטהראן מטילות מגבלות חמורות על השימוש באפליקציות ומכשירים דיגיטליים, מזהירות מפני ריגול ישראלי וקוראות לאזרחים להסיר את WhatsApp | ההגבלות מחזירות את איראן לעידן של אינטרנט מקומי ומבוקר, ומשנות את אורח חייהם של מליונים מתושבי איראן (בעולם)
המשתמשים מדווחים על קושי בטעינת הצ'טים, ועל קריסה לאחר התחברות ל'ווטסאפ ווב' במחשב | מרבית הדיווחים - בישראל | בחברת 'אפל' עשו לאחרונה עדכון גירסה למערכת ההפעלה אולם טרם ברור האם יש קשר בין העדכון לתקלה (טכנולוגיה)