מהפכה בווייז, מהיום הנהגים החרדים יוכלו לנסוע בדרך המלך עם קולו המחזק והמנעים של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שישלב באפליקציית הניווט הפופולרית אמרות חיזוק שנונות ופרקי תהילים בפקקים | "כמו שהשי"ת איתך בבית, כך הוא איתך גם בעבודה" (חסידים)
גוגל הודיעה על רכישת החברה הישראלית 'ויז' בסכום עתק של 32 מיליארדי דולרים | מדובר באקזיט הגדול ביותר שהתרחש בישראל אי פעם, וגם במחיר הגבוה ביותר ששילמה גוגל על רכישת חברה | וכמה יקבלו המנכלי"ם הישראלים? כל הפרטים (חדשות, כלכלה)
בעקבות המתקפה העצימה של חיל האוויר על מתקני חיזבאללה בשעות הבוקר המוקדמות, בכוחות הביטחון הרחיבו והגדילו את כוננות הספיגה מפני תגובה | צה"ל שיבש באופן מכוון את קליטת תוכנות הניווט המבוססות על קליטת ג'י.פי.אס ברחבי הארץ כדי למנוע דיוק של טילי חיזבאללה במקרה של הסלמה (חדשות, בארץ)