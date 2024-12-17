לאחר שהתגלה ללבנונים במלחמה האחרונה עד כמה עמוקה החדירה הישראלית למערכות במדינה, הערב (שלישי) מזהיר המשרד לביטחון פנים את אזרחי לבנון מפני שימוש באפליקציית וייז | לטענתם האפליקציה פותחה על ידי ישראלים וזכתה למימון של "גורמים עוינים" (העולם הערבי)
מעדויות שהגיעו ל'כיכר השבת' עולה כי אזרחים רבים חווים שיבושי מיקום בשעות האחרונות | בחלק מהמקרים הציגו מפות הניווט את העיר קהיר, בעוד שהתושבים שהו במספר אזורים שונים ברחבי הארץ | בשלב זה לא ברור אם יש קשר להסלמה קרובה עם חיזבאללה או בתקלה נקודתית (חדשות, בארץ)
נועם ברדין, מנכ"ל "ווייז" נשא דברים בפני יזמים חרדים ותיאר את מהפיכת התחבורה בעתיד. לא הבנו הכל, אבל רובוטים ואטומים היו שם. מה שנשמע כמו מדע בדיוני, לטענתו הולך להתגשם בקרוב. אבל עד שזה יקרה - הוא נוסע בטרמפים (אקטואליה)