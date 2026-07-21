ביקור קודש מרומם ומיוחד ערך האדמו"ר מסאטמר במעונו של הנגיד ר' חיים מרדכי אינזליכט, בכדי להביע את הוקרתו לאחר שהנגיד נדב סכום נכבד לזכות קניין 'שער עזרת הנשים' בהיכל בית המדרש הגדול והמיתולגי של החסידות בווילאמסבורג | במהלך הביקור ערך הרבי טיש לחיים, ואף התפלל תפילת ערבית במקום | צפו בתיעוד (חסידים)
נגד תושב קווינס, שיצא למסע תקיפות אנטישמי ברחובות שכונת ויליאמסבורג החרדית בברוקלין, כשהוא לובש חולצה עם דגל המשטר האיראני, הוגש כתב אישום. הוא תקף באלימות שלושה יהודים בשלושה מוקדים שונים, כשהוא מכה אותם בפניהם ונמלט | הוא נלכד במבצע מהיר של משטרת ניו יורק בסיוע מתנדבי ארגון ה'שומרים' (חרדים בעולם)
ביקור רב רושם עורך בימים אלו בארה"ב המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | את השבת האחרונה ערך בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות אלפים שנהרו לשמוע דברי חיזוק לקראת ימי השובבי"ם | צפו בתיעוד מימי ההוד בצל המשפיע בארה"ב (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במתחם האולמות המפוארים "עדן יואל" ו"עדן אלטא פיגא" בווילאמסבורג| האדמו"ר עקב מקרוב אחר קצב העבודות המואץ להשלמת היכלי הפאר, שיועמדו לטובת ציבור החסידים במחירי תקנות מוזלים במיוחד | האולמות הונצחו לשמם ולזכרם הטהור של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זיע"א והרבנית הצדקנית ע"ה (חסידים)
היועמ"שית של הוועדה מסבכת את העניינים - פסימיות במפלגות החרדיות | "שבת רבי גרשון": המכתב המלא של גדולי ישראל וראשי הישיבות | על דאטפך אטפוך וסוף מטיפייך יטופון: סיפורה של תעשיית המוזיקה החרדית | החוליה הרביעית בשושלת המפוארת של סאטמר: תיעוד ענק | סעודה לפני התהלוכה? מסתבר שהכל אפשרי - סיקור מרתק | הסיפור המצמרר שעומד מאחורי השיר של אלחנן ענבל (מעייריב)
האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי ויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע ואיבד את הכרתו לאחר שרכב התנגש בו בדרך חזור מבית המדרש | צוותי ההצלה הצליחו לייצב את מצבו והבהילו אותו לבית החולים | התפללו לרפואת רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים (חסידים)
במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי אלעזר טייטלבוים, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' שמעון ישראל מייזליש | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג, שעבר שיפוץ מקיף בחודשים האחרונים | צפו בתיעוד ענק ממעמד הקבלת פנים ועד לאחר ריקודי המצווה טאנץ של האדמו"ר לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח קומת השטיבלעך - חדרי התפילה החדשים, בבית המדרש של החסידות באיזור 'ליע גארדענס' שבווילאמסבורג | אחר שקבע את המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים ונשא מאמרות קודשו לפני בני הקהילה | במעמד השתתף גם האדמו"ר מלינסק המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
ימים ספורים טרם צאתם להרי הקאנטרי לחודשי הקיץ, התאספו כלל ילדי 'תלמוד תורה' פאפא בווילאמסבורג, לשמחת החלאקה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד, דומ"ץ פאפא | המעמד התקיים באולם חדר האוכל של התלמוד-תורה, בהשתתפות האדמו"ר, שאף נשא אמרות קודש לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במרכז ווילאמסבורג שבארה"ב ערך האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא את השולחן הטהור לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' דספינקא הי"ד, במלאת 81 שנה להעלותו על המוקד ב'אושוויץ' בשנות הזעם | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
הפגישה של יו"ר ועד הישיבות עם המנהיג הליטאי והכינוס הצפוי ביום שישי, שיטות ההסברה השונות של ראשי הישיבות על סערת הגיוס, המפגש המרתק של האדמו"ר עם הראב"ד, ההתרגשות לקראת בואו של האדמו"ר מסאטמר לישראל והטרגדיה המזעזעת בוויליאמסבורג שמטלטלת את המגזר החרדי (מעייריב)
הסיפור המזעזע שנחשף אמש לראשונה ב'כיכר השבת' ממשיך להסעיר את אמריקה החרדית, אך גם את שאר העולם היהודי | הרב יונתן שוורץ פורש במונולוג מצמרר את משנתו הסדורה במקרים כגון אלו: "אל תרצחו את נפש הנער המוכה, הורים המנכרים את ילדיהם מהורה אחר הם 'רוצחים'!" • 'כיכר השבת' עם המונולוג המלא של המשפיע האמריקאי בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
וויאלמסבורג החרדית סוערת: חתן בר מצווה צעיר לא מצא טעם לחייו, אחרי שנים שבהן לא הצליח להיפגש עם אביו - בשל התערבות עסקנים | השבוע הילד חגג בר מצווה, ולאחר שתחנוניו שאביו יוכל להגיע לאירוע לא נענו - איבד טעם בחייו • ברוך דיין האמת (חרדים)