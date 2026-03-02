בעקבות נזקים פיזיים שנגרמו לעסקים כתוצאה מירי הטילים, Wolt ישראל מודיעה על הקצאת קרן חירום בהיקף של מיליוני שקלים למענקי סיוע בסך 10,000 ש״ח לעסקים קטנים שניזוקו באופן משמעותי. בנוסף, יעניקו מענקים בסך 5,000 ש״ח לשליחים הפעילים בפלטפורמה שנגרם נזק משמעותי לביתם כתוצאה מאירועי הלחימה (כלכלה)
מדי שבוע אנחנו נקרעים עם התוכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשתו המשעשעת של יוסי עבדו - וכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית פורימית אדירה | מחבר הכנסת שאכל ראש של... סוס דרך קללת המגיש שהתגשמה ועד התפוח של נתניהו כולל החייזר מבני ברק שעדיין מחפש חניה • צפו בפרק הפורימי של 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
רשת "רמי לוי בשכונה", שבבעלות איש העסקים רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת | בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לשאר הסניפים בארץ (צרכנות)
ועדת הכלכלה קיימה היום דיון מעקב אחר צעדי וולט, בשל החשש כי החברה מנצלת את כוחה לרעה | ח"כ רון כץ הציע לוולט לא להחרים את הכנסת: "זה לא יעבוד" | רשות התחרות: "נציע לשר הכלכלה לחייב בחוק את האפליקציות, להעביר מידע למסעדנים" | וולט: "הטענות על בלעדיות שקריות" (כלכלה, צרכנות)
ענקית משלוחי המזון וולט הודיעה
על שינויים מפתיעים במודל התשלום שלה,
שצפויים לייקר את עלות
המשלוחים | החברה גם השיקה תוכנית מנוי חדשה שמציעה "משלוחים בחינם", אך מסתירה בתוכה עלויות נוספות והגבלות | זעם ברשתות בעקבות עליית המחירים (חדשות
כלכלה)
בתיעוד שמפרסמת היום משטרת ישראל, נראה אדם, ככל הנראה עובד מסעדה, דוקר שליח 'וולט' לעיני כל, לאחר שלא היה מרוצה מהשירות שקיבל על ידי השליח | החשוד נעצר לאחר שהסגיר את עצמו, המשטרה מבקשת הארכת מעצר עד תום ההליכים (חדשות, משטרה)
חברת המשלוחים וולט יוצאת בפעם הראשונה בקמפיין שפונה למגזר ומזמינה את הציבור החרדי על כל גווניו להצטרף אליה כשליחים • המודל הייחודי של וולט מציע פתרון אידיאלי לחרדי שרוצה להביא הכנסה נוספת הביתה, ולשלב אותה עם לימוד תורה וחיי המשפחה (חרדים)
חברת המשלוחים Wolt נכנסה זה מכבר לפעילות מלאה בעיר התורה, וכעת, אחרי אלפי משלוחים היא חושפת את המנות האהובות על תושבי העיר • "היקפי השימוש באפליקציה, ההזמנות החוזרות והתרחבות כמות המשתמשים ממחישים את שביעות הרצון של הלקוחות" אומרים ב- Wolt (אוכל)