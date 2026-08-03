כ-32 מומחים ישראלים תומכים בשלטונות ונצואלה במעבר לשלב השיקום • המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף ממשיכה לפעול גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו | "אנחנו משאירים כלים שיסייעו להם בשנים הקרובות" (בעולם)
לאחר עשרה ימים של פעילות חסד והצלה אינטנסיבית מסביב לשעון סיימו עשרות מתנדבי המשלחת ההומניטרית של זק"א את תפקידם באזור האסון | הצוותים העניקו סיוע רפואי ולוגיסטי נרחב לאלפי משפחות וקיימו פגישות רשמיות עם בכירי הממשל ורבני המדינה | משלחת מקומית מטעם זק"א תמשיך לפעול בשטח בפרויקט מיוחד לשיקום עבור משפחות הנפגעים שנותרו ללא קורת גג (בעולם)
מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקני הוא האיש שמנהל בפועל את וונצואלה ממשרדו בוושינגטון הבירה, כך עולה מתחקיר של הניו יורק טיימס | רוביו מנהל את כספיה של המדינה ואף משלם משכורות לעובדיה, באופן המונע שחיתות שלטונית במדינה הדרום-אמריקנית (בעולם)
אחד עשר ימים לאחר ששתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו בוונצואלה, ממדי האסון נחשפים במלוא עוצמתם המזעזעת | בזמן שהעולם מביט מהצד, מדינה שלמה נאבקת על חייה תחת טונות של הריסות ומספרי קורבנות שרק הולכים ומטפסים (חדשות בעולם)
דרמה הומניטרית בוונצואלה: רעש אדמה כפול וקטלני בעוצמה של 7.5 החריב את צפון המדינה, גבה את חייהם של אלפי אזרחים והותיר עשרות אלפים קבורים תחת הריסות בטון | בצל תהפוכות פוליטיות, משבר לוגיסטי חמור ומחסור קיצוני בציוד מכני מתקדם, משלחות סיוע מ-27 מדינות מנהלות מרוץ קטלני נגד הזמן לאיתור ניצולים במחנות ובמוקדי ההרס | משלחת חילוץ ישראלית מיוחדת וחשאית פועלת באזורי האסון הקשים ביותר בלאגואירה תחת פרופיל נמוך, ותחת תיאום חסוי עם האו"ם מצליחה להציל חיים בעזרת טכנולוגיות אקוסטיות מתקדמות (חדשות)
צוותי חילוץ הצליחו להוציא בחיים פעוט בן שלוש מהריסות רעידות האדמה בוונצואלה לאחר שישה ימים של חיפושים אינטנסיביים | האסון הותיר מאחוריו כמעט אלפיים הרוגים, הרס נרחב של עשרות אלפי מבנים ומשבר הומניטרי חריף של מחסור חמור במזון ובתרופות (בעולם)
שישה ימים בלבד אחרי שרעידת האדמה הקטלנית החריבה את קראקס, התושבים המבוהלים הביטו למעלה וגילו מראה שלא ישכחו לעולם | השמיים נצבעו באדום עז ומאיים, ורבים תהו: האם מדובר בסימן לסוף העולם או בתופעה שהמדע יכול להסביר? (חדשות בעולם)
למרות שהמספר הרשמי עומד עדיין על פחות מ-2,000 הרוגים, הערכות לא רשמיות מספקות מספר מזעזע: כ-40,000 בני אדם שאיבדו את חייהם ברעידות האדמה בוונצואלה | המאמצים נמשכים, ובכל יום פוחתים הסיכויים למצוא שורדים בחיים (בעולם)
שני הרוגים, נעדרים ומאות משפחות שנותרו ללא קורת גג: רעידת האדמה הקשה שפקדה את צפון ונצואלה הותירה פגיעה קשה וכואבת בקרב הקהילה היהודית המקומית בקראקאס| מאות תושבים שבתיהם נהרסו או נפגעו קשות פונו למרכז קהילתי שבו הוקם מתחם חירום (יהדות, בעולם)
בעוד צוותי החילוץ עדיין חופרים בין הריסות רעידות האדמה הקטלניות שגבו את חייהם של מעל 900 בני אדם מריה קורינה מצ'אדו, המנהיגה הגולה וכלת פרס נובל, דורשת לשוב למולדתה כעת – וגורמים בכירים בבית הלבן מאבדים את הסבלנות (חדשות בעולם)
עשן שחור סמיך, מזרנים בוערים ואסירים פצועים מירי חי: הכלא במדינת בארינאס הפך לשדה קרב במחאה נגד "משטר של עינויים" | בעוד המשפחות מתעמתות עם המשמר הלאומי בחוץ, האסירים על הגג מצהירים: "לא נפסיק עד שמנהל הכלא יודח" (חדשות בעולם)
בעוד 11 מיליון תושבים מנותקים מחשמל ותשתיות התקשורת קורסות, הוואנה מעלה הילוך בהכנות הצבאיות. סגן שר החוץ הקובני מבהיר: "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", בזמן שטראמפ מאיים בכיבוש האי - כך נערכת המדינה למלחמה בתנאי עלטה מוחלטת (חדשות בעולם)
לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)
ונצואלה שלחה את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה לישראל זה שש שנים | זאת לאחר שהייצוא של ונצואלה נפתח מחדש בעקבות לכידת הנשיא לשעבר ניקולס מדורו שהועבר למאסר בארה"ב | גורמים המקורבים לעסקה טענו כי המשלוח הועבר לקבוצת בזן, אך המידע לא פורסם באופן רשמי (בעולם)