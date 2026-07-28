עם כניסתם של ימי בין המצרים, איך נשמעת תורת 'המסילת ישרים' כאשר מקלפים ממנה את כלי הנגינה? הזמר והיוצר אריאל בורסוצקי משתף פעולה עם המעבד אודי דמארי, ומציג ביצוע קולי חשוף ומרגש ללהיט שלו. כל הפרטים על השיר שמחפש את האמת הישר מתוך האבל על החורבן. האזינו
מה קורה כשמילות "קדושת שחרית" פוגשות את אחד הניגונים הכי עתיקים ומנחמים של שולחן השבת? יצירה מוזיקלית ויזואלית חדשה מציעה חיבור יוצא דופן שנועד לפתוח את הלב בדיוק בימים אלו של געגוע וכמיהה לבניין אריאל. וגם: האם תצליחו לסייע בפתרון התעלומה ההיסטורית מאחורי המקור של הלחן? צפו והאזינו
איך הפך ביצוע ספונטני באירוע בוטיק לקליפ רשמי שצובר תאוצה? מה עומד מאחורי פרויקט הקאברים "השראות", ואיך נשמע השילוב הווקאלי המסקרן עם מקהלת "מקהלות"? כל הפרטים על הביצוע החדש ללחן של דודי קאליש. צפו והאזינו (קליפים)