השם שהפך לנבואה: התורם הפוליטי שמאחורי חברת "שירותי מים ירוקים" גרף מיליונים כדי למנוע מפגע והפך את הבריכה של טראמפ לביצה עכורה | עכשיו, אפילו במשרד המשפטים כבר לא מצליחים להלבין את הפדיחה (חדשות בעולם)
בכירי הדרג המדיני, ובהם קבוצת שרים, קיבלו מידע שלפיו טהראן מגבירה את מאמציה לפגוע בבכירים ישראלים במטרה להשיג הישג אסטרטגי | בשל כך, השב"כ הגבירו את האבטחה סביב שורה של בכירים ישראלים | בנוסף, נתניהו המריא מבסיס נבטים, ולא מנתב"ג, העיתונאים לא הורשו להצטרף לטיסת "כנף ציון", שעת ההמראה נשמרה בסוד וגם מועד הנחיתה לא פורסם מראש (צבא)
בעקבות הדיווחים הסוערים על מתיחות דיפלומטית ודחיית הביקור המדיני על רקע המערכה באיראן ובלבנון, לשכת ראש הממשלה מודיעה רשמית כי בנימין נתניהו ימריא השבוע לארצות הברית ויקיים פגישה מכרעת ודרמטית יחד עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן (פוליטי מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים | נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא | כבר במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ, ובירך אותו, בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן (מדיני)
קונסול ישראל לשעבר יקי דיין מנתח את חילופי המהלומות בין ארה"ב ואיראן, מפריך את השמועות על פטירתו הפתאומית של הסנאטור לינדזי גראהם: "אין קונספירציה, הוא פשוט קיבל התקף לב" • מתריע מפני דלדול התמיכה בוושינגטון: "המרכז הפוליטי נעלם, אוהדי ישראל ברמתו נותרו מעטים מאוד" • ואיך משפיעים האיומים האיראניים לחסל את טראמפ? | צפו (חדשות, בעולם)
שריפת ענק כילתה את ביתם של שליחי חב"ד בבלביו. במהלכה נלכדו בקומה השנייה שבע מדריכות ובתושייה עילאית הצליח הרב להעיר את המדריכות, שנאלצו לקפוץ מחלונות הקומה השנייה שניות ספורות לפני שהבית כולו עלה באש (חרדים, בעולם)
הציוצים הדרמטיים, האיומים על איראן והמתקפות הבלתי פוסקות ברשתות החברתיות גורמים לרבים לתהות: האם נשיא ארצות הברית פועל מתוך דחף רגעי, או שמדובר באסטרטגיה מחושבת להפליא? | ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים, עושה סדר בלוח השחמט העולמי ומסביר למה המתיחות במפרץ היא דווקא בשורה טובה לכלכלה האמריקאית והסיכוי שתפרוץ מלחמה (דבר ראשון)