מנהגים וסגולות רבות נאמרו על יום הכיפורים ועל ערבו של יום, אספנו מעט לפניכם. אם מנהג הוא - אפשר יהיה לאמצו. אם סגולה - ניתן לקיימה ולצפות שתפעל פעולתה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת | למה מכים על לב? מה טעם נתן החת"ס לאמירת הווידוי בניגון ולמה נקרא הוא בכתוב "יום הכיפורים" ולא כיפור ביחיד? | וּמִתְנַהֵג בַּחֲסִידוּת (יהדות)
מה מעלתו של ערב יום כיפור? למה מי שאכל בתשיעי בתשרי - נחשב כאילו צם יומיים? מדוע צריך להתוודות במנחה עוד לפני כניסת היום הקדוש? | בדרשה נשא בשנת ה'תשכ"ו, הסביר הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק במתק לשונו ובחדות מחשבתו את מעלת ערב יום כיפור • צפו בדרשה הנדירה ותכנסו אחרת ליום הגדול (חרדים)
כמה שעות לפני יום הכיפורים, את מתבוננת בעצמך פנימה ותוהה "איפה טעיתי"? אז אם גם את שואלת את עצמך בערב היום הקדוש, מי אני באמת? הנה לך מילת חיזוק מכל הלב - כל זמן שהטוב שלך ושבך הוא אמת, גם אם חוית מעידות, יש לך את הכוחות והיכולות לחזור לאמת. רק חזרי נא, כפרה עלייך (יום הכיפורים תשע"ז)