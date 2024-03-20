ח"כ ישראל אייכלר הודיע כי הוא מוותר על הדרישה להציב אותו במקום השלישי באגודת ישראל, והחמישי ברשימת מפלגת "יהדות התורה" לכנסת. "חסידות בעלזא מוותרת על הדרישה הצודקת מבחינתה וזאת למען השלום", אמר הערב. הקרב הוכרע (חדשות חרדים)
הפרשן הפוליטי אבי בלום מציג את הסיפור המלא שמאחורי הסכסוך באגודת ישראל. הצעה חצי רשמית שעלתה מדברת על ויתור של ויז'ניץ לבעזלא על המקום החמישי ברשימה לכנסת, כאשר בתמורה, מועמד ויז'ניץ ישמש כנציג יהדות התורה לראשות עיריית בני ברק. וגם: על הירידה של ש"ס בסקרים (אקטואליה)
מה התרחש בחדרו של מרן הרב עובדיה יוסף, בזמן הפגישה אמש עם מרן האדמו"ר מויז'ניץ? הנגיד הרב מתיתיהו גרוזינגר, התלווה אתמול למרן אדמו"ר מויז'ניץ בביקורו בבית מרן הרב עובדיה יוסף והיה עד למה שהתרחש בחדר. כשנכנס לחדר הרב, הוא היה עד למחזה מרגש: "הרב היה שקוע בספרים הפתוחים כששני משמשים שוהים לצידו וכותבים את חידושי תורתו
לאחר תפילת שחרית התבשרו החסידים כי נכד נולד בשעה טובה ומוצלחת לאדמו"ר מבעלזא. מעריכים: ישא את שמו של האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, בעל ה"ישועות משה". אלפי החסידים שהגיעו מכל רחבי העלם על מנת להסותפף בצל הרבי בתפילות הימים הנוראים, יישארו בארץ בכדי להשתתף במעמד הברית שיתקיים בעוד שבוע
ה'קיטל' של בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ עומד כעת במרכז סכסוך בין החסידויות. חסידי האדמו"ר הצעיר טוענים: "הקיטל שייך לנו". חסידי האדמו"ר מויז'ניץ "אם למישהו יש את הצוואה, אדרבה שיראה אותה לציבור, אנחנו מוכנים ללכת לדין תורה" כל הפרטים (חסידים)
ביקור נדיר: מרן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ הגיע למעשיהו, כדי לנחם את בנו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שהלך לעולמו. בצאתו, פגש גם את האסירים משה קצב ועמי פופר. הרבי מויזניץ הביע בפני מקורביו בימים האחרונים את רצונו לנחם את כל הבנים היושבים שבעה וביניהם גם את הרה"ג ריב יעקב יצחק ראטה שליט"א היושב במאסר
אירוע היסטורי התרחש אתמול בבני-ברק: אלפי נשים השתתפו בכנס תורני תחת הכותרת "ותן חלקנו בתורתך". על בימת הכבוד ישבו נשות האדמו"רים מבעלזא, גור וויז'ניץ שנשאו דברי תורה וחיזקו את קהל הנשים הענק. צפו בתיעוד היסטורי (חרדים)
ביקור מלכותי: הרה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ וחתנו של מרן בעל ה"ישועות משה" הגיע אל מעון האדמו"ר מויז'ניץ כדי להזמין אותו לחתונת נכדו. בתחילה נכנס ראש הישיבה לבית הכנסת של החסידות, ולאחר מכן התקיימה פגישה מרגשת במיוחד בה נכחו כ"ק האדמו"ר מויזניץ, ראש הישיבה הרב ארנסטר, חתנו הרב שטרנבוך ורעיותיהם הרבניות
אלפי חסידים התכנסו יחד עם האדמו"ר מויזניץ שליט"א בהיכל הטישים שליד בית-המדרש הגדול בקריית ויזניץ, לרגל טיש הילולא למרן בעל התורת חיים מקוסוב. אל טיש היארצייט הגיע במפתיע ובאורח נדיר גיס הרבי, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, ששהה במקום זמן ממושך. צפו בתיעוד (חסידים)
הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר, רבם של חסידי ויז'ניץ ברחובות, הוכתר הערב לכ"ק אדמו"ר מדז'יקוב. המטרה: להחיות מחדש את החצר שהושמדה בשואה. הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר, האדמו"ר החדש מדזיקוב הינו בנו של הרה"צ רבי נפתלי חיים אדלר זצ"ל חתנו של מרן בעל האמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל
עידן חדש ביחסי ליצמן-מוזס: שני סגני השר הגיעו היום אל מעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, וערכו מפגש פיוס. כזכור, בסיעה המרכזית (גור) לא חיבבו את מוזס מלכתחילה והעדיפו את המשך כהונתו של שמואל הלפרט, כנציג הסיעה המאוחדת ששמר עימם על ציר מיוחד של שיתוף פעולה (חדשות)
בשעות הצהריים הגיע מרן האדמו"ר מויז'ניץ לביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן. בשעות הערב ייצא הרבי למעון הנופש בשיכון כנען בצפת ששופץ עבורו בשבועות האחרונים, שם ישהה עד לסוף השבוע הבא אז ישוב לקראת "ל"ג בעומר" אל ביתו שבבני-ברק
לראשונה מאז הסתלקות אביו, מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ערך טיש בנוכחות אלפי חסידים. האדמו"ר נשא דברי תורה והקהל האזין בקשב. התרגשות רבה היתה בקהל כאשר האדמו"ר מויזניץ שר את קטע התפילה "יזכור אהבתם" אותו חלק מתפילת הסליחות אותו היה נוהג אביו האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל זצ"ל לשורר לרגל ההילולא
שבר על שבר: הרבנית מויז'ניץ, אשת מרן כ"ק האדמו"ר בעל ה"ישועות משה", הובהלה לבית-החולים כשהיא סובלת מאירוע לב. בשעה זו מטופלת הרבנית מרת שיינדל הגר בחדר המיון של בית-החולים, שם מעניקים לה הרופאים סיוע רפואי. עוזי ברק. מתנדב איחוד הצלה, סיפר לכיכר השבת: "הרבנית שהתה בבית חברתה במערב העיר, כשלפתע היא חשה ברע והתעלפה"
שר הפנים ויו"ר ש"ס אלי ישי ושר השיכון אריאל אטיאס הגיעו הערב לנחם את האדמו"רים לבית ויז'ניץ, בעקבות פטירת אביהם. "נשלחנו על-ידי הרב עובדיה". האדמו"רים סיפרו לשר הפנים ולשר השיכון על הקשר העמוק ורב השנים ששרר בין אביהם, נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל, לבין מנהיגה הרוחני של ש"ס ונשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ע יוסף שליט"א
שבת של אבל, מהולה בהתעלות רוחנית, במרכז חסידות ויז'ניץ בבני-ברק: האדמו"ר ואחיו הרמ"מ סעדו יחד ודיברו על ליכוד ואחדות השורות. בשעת התפילה נהג רבי ישראל בסימני אדמו"רות ראשונים כשהתהלך בהיכל התפילה מצד לצד כדרכו של אביו זצ"ל, ואלפי החסידים ניצבים ועומדים בשתי שורות