החל מעוד חודשיים, מבקרים מ-85 מדינות, לרבות ישראל, שעד כה לא נזקקו לוויזת הנוסעים לבריטניה לשהות קצרה, פחות מחצי שנה, יידרשו להשיג אישור נסיעה אלקטרוני (ETA) על מנת להיכנס למדינה | מבקרים שלא ישיגו את האישור הנדרש או אשרת כניסה, לא יוכלו יותר לנסוע באופן חוקי לבריטניה (תעופה)
ארה"ב ממשיכה במדיניות של אפס סובלנות כלפי זרים המבקשים להתגורר או לבקר בארה"ב, שאינם מכבדים את הממשל או את המורשת האמריקנית | אמש הודיעה מחלקת המדינה על ביטול הוויזה לשישה זרים שהתבטאו נגד מקורבו של הנשיא צ'רלי קירק (בעולם)
אם אתם מתכננים לטוס לארצות הברית בקרוב ומחזיקים באזרחות של אחת ממדינות תוכנית הפטור מוויזה כדאי שתהיו מעודכנים: המחיר של בקשת ESTA – אישור הכניסה האלקטרוני לארה"ב, עומד לעלות החל ממחר | כל הפרטים (תעופה)
ממשל טראמפ עצר את הנפקת הוויזות לכמעט כל הפלסטינים, כולל כאלה שרוצים להגיע לארה"ב לטיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות או ביקורי קרובי משפחה | הצעד מגיע יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע כי הוא לא ינפק ויזות לבכירים ברשות הפלסטינית שיבקשו להגיע לניו יורק כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר ויבטל ויזות קיימות (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יוזם לאסור באופן גורף כניסה לארה"ב, או להטיל מגבלות נסיעה לאזרחים מ-41 מדינות | ברשימה - מדינות מוסלמיות רבות, בהן איראן | המטרה היא בין השאר: למנוע הגירה בלתי חוקית לארצות הברית, כמו גם למנוע כניסה של גורמים עוינים (חדשות, בעולם)
אנגליה היא אחד היעדים הפופולריים ביותר בקרב מטיילים ישראלים. עם היסטוריה עשירה, אתרים מפורסמים, תרבות מגוונת ונופים מרהיבים. המדינה מציעה חוויה ייחודית למבקרים בה, אך לפני שתוכלו ליהנות מכל זה, חשוב לדעת כי החל משנת 2024, כל ישראלי המעוניין להיכנס לבריטניה נדרש להנפיק ויזה לאנגליה מראש (תיירות)
מזכיר המדינה של ארצות הברית הודיע כי החליט לנקוט במדיניות חדשה הנוגעת למתנחלים שמבעירים "אלימות" ביהודה ושומרון | במהלך היום נפוצו שמועות על ההחלטה המסתמנת, הערב החליט המזכיר להוציא לפועל את המדיניות החדשה (בעולם)
ארה"ב הכריזה רשמית, כי ישראל עמדה בכל תנאי התוכנית והיא תצטרף לתוכנית הפטור מוויזת כניסה לארצות הברית | פלסטינים בעלי אזרחות אמריקנית יוכלו לנוע חופשי בישראל | החלום הישראלי מתגשם - כל הפרטים ואיך זה יעבוד בפועל (חדשות בעולם)