שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)
בחסידות ויז'ניץ השיקו השבוע את קבוצת לב ויז'ניץ המיועדת לאברכים העמלים לפרנסתם • בכנס היסוד שנערך באשקלון השתתפו עשרות אברכים ואנשי עסקים בוגרי החסידות • המטרה: שימור הזיקה לחסידות גם מחוץ לכותלי הכולל (חרדים)
המכנה המשותף בין הכיפה של בנט ופוליטיקה | האם בקרוב נשלם ארנונה על הפקקים? | בג"צ פוסל את השופט המזרחי בטענות שונות ומשונות | ויז'ניץ בחתונה שהפכו ל'מרביצי'. ואת מי תפסה המשטרה הצבאית באופקים? | לפנצ'און- צפו (דבר השבוע)
עם חלוף שבעת ימי המשתה בנישואי נכדם של האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן, החתן הרב חיים רוזנבוים בן הרה"ג ר' דוד רוזנבוים, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יעקב יצחק קליין | יהושע פרוכטר מגיש גלריית סיכום, החל משמחות שבע הברכות ע"י אבי הכלה, תלמידי הישיבות, חבורת בני אחי"ם, והשבע ברכות המרכזית לכלל החסידים, וכן ממוצאי שבת שבע ברכות בצל האדמו"ר (חסידים)
מקור השיר שהגיע מפונדק אל החסידות ומשם אל הישיבה הציונית-דתית שחיברו לו מילים | השיר של המשורר נתן אלתרמן שמנוגן בעוז בכל בית חרדי ומה המקור המפתיע למנגינה הפופולרית 'חרבונה זכור לטוב' | וגם שיר הגלידות ומנגינת העבדים שגויירו בשמחה (פורים)
עם כלות ימי השבעה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מסקווירא ע"ה, נצפה אחיה האדמו"ר מויזניץ בליווי אחותו הרבנית הצדקנית ארנסטר, עם גיסו הגה"צ מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויזניץ, הבוקר ברחובות קרית ויזניץ, סמוך למעון אדמור"י החסידות, מלווה את הנשמה כנהוג אחר הקימה מהשבעה (חצרות חסידים)
במגבית ויזניץ "תנו לבבכם", שהסתיימה לא מכבר בלטה במיוחד הקהילה הצעירה והתוססת בעיר עפולה שגייסה כמעט מיליון וחצי שקל • "יש כאן קהילה פורחת שמונה מאות משפחות, וצפויה להתרחב בקרוב. הקהילה הוכיחה שהלב זה כאן" (בארץ, שיווקי)
מגבית "תנו לבבכם" להשלמת בית ויזניץ שברה שיאים חדשים בעולם המצ'ינג • 52 מילון ש"ח גוייסו בתוך 43 שעות, ממוצע של 1.4 מיליון בשעה • 4500 מתרימים פעלו מעשרות חפ"קים בחרבי הארץ והעולם והתרימו כ-70 אלף איש • כלל ישראל החזיר אהבה לויז'ניץ (חרדים, שיווקי)
יומיים לפני שיא הקמפיין: בהתייעצות שנערכה הערב במעונו של מרן האדמו"ר מויזניץ הוכרע כי יעד הקמפיין של החסידות יהיה 44 מיליון שקל, 22 מיליון מיליון שיכפלו ע"י נדיבים מחו"ל • הקמפיין ייערך השבוע בימים שלישי ורביעי (חרדים, שיווקי)
חבר-הכנסת מנחם אליעזר מוזס, נציג ויז'ניץ ב'יהדות התורה', מצהיר בראיון ל"כיכר השבת" כי קיבל את ברכת האדמו"ר להמשיך בשליחות הציבורית, מביע כאב על הפילוג בש"ס וקורא לציבור להצביע רק למי שבטוח ייכנס. "אני לא מבין איך לא למדו מהטעויות בפעם הקודמת". ובאיזה תפקיד הוא מעוניין? (חדשות, חרדים)