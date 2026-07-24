במחאה על מעצרי בני הישיבות ובהוראת האדמו”ר מויז’ניץ מאות אברכי חסידות ויז’ניץ מרכז השתתפו הערב במחאת “זעקת התורה” מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים | בסיום סדר הלימוד נערכו תפילת מנחה, מעמד קבלת עול מלכות שמים ואמירת “ה’ הוא האלוקים” | לאחר סיום המעמד התפזרו המשתתפים בשקט, ללא עימותים וללא אירועים חריגים (חרדים)
אלפי שוטרים נפרסו לקראת מחאת הרכבים הגדולה של הציבור החרדי • הושגו הבנות עם המארגנים: נסיעה בנתיב ימני במהירות 50 קמ"ש | 'כל עוד חופש התנועה נשמר - המחאה תימשך', נמסר ל'כיכר השבת' על ידי אגף התנועה במשטרה (חדשות חרדים)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
עיכובי היציאה מהארץ לבחורים שהוגדרו "עריקים" מייצרים משבר עמוק בעולם השידוכים החסידי | דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל ב'אולפן כיכר': "בחורים לא יכולים לטוס להתארס, משפחות לא מגיעות לחתונות, ואברכים נעצרים בשדה התעופה מול הילדים שלהם" | הוא מוסיף וזועק: "אנחנו בכאוס מוחלט, אין עם מי לדבר" • צפו בריאיון (חסידים)
בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)
הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בנו בכורו של האדמו"ר מויז'ניץ, הגיע להתברך במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לרגל בר המצווה לנכדו 'הממשיך' | במהלך הביקור הגר"ד לנדו נהנה מאוד מוורט בשם האדמו"ר, ובירכו בחמימות לרפואה שלימה | לסיום, העניק הקדשה מיוחדת לחתן בר המצווה | תיעוד (חרדים)
בזמן שעם ישראל יזעק בבתי הכנסיות והמדרשות 'מי יחיה ומי ימות', חברי הכנסת יזעקו גם על עתידם הפוליטי | בגזרה החסידית של יהדות התורה, נדמה שהכל שקט, אך מאחורי הקלעים מתחוללות דרמות בנוגע לרשימה שתוגש בבחירות הקרובות | 'כיכר השבת' עושה קצת סדר בגזרה החסידית-פוליטית (חסידים, אנ"ש)
מאות מפגינים מול בית המדרש של ויז'ניץ מרכז | לפיד מודה; "לא בטוח שהגוש ינצח" | אב ובנו נורו למוות באום אל פחם | חשש גובר - עשרות טנדרים לבנים בגבול של רמת הנגב | מזכ"ל חיזבאללה מאיים ; "אם ישראל תתקןף נגן על עצמנו ונכאיב" | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
הישורת האחרונה: האם השבוע איראן תותקף? - סיקור נרחב | סערה בסאטמר: האדמו"ר הנחה להיעדר מהפגנות - הקיצוניים תוקפים בזלזול | השפלה מכוונת? ביהדות התורה מגיבים בזעם לטענות נגד הנהלת הכלא הצבאי | כבר התרגלנו: בפוניבז' חגגו את שחרור תלמיד הישיבה מכלא 10 | כששגריר ליטא רואה מהי פוניבז' - סיקור נרחב | זקני ויז'ניץ לא זוכרים כזו התרגשות: כל הפרטים מהופעת האדמו"ר ב'פארשפיל' (מעייריב)
רבבות חסידים השתתפו אמש בהדלקות נר ראשון של חנוכה בחצרות החסידות הגדולות |מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית של ח"כ אייכלר |שינוי השיר מזדים לזדות: הדרמה הליטאית בבית סלבודקה |נס חנוכה משפחתי: חמישה פדיונות בכורות בבת אחת (מעייריב)
המשוכה הפוליטית האחרונה של חוק הגיוס מאחורינו - סיקור נרחב | אבי מעוז מאבד אמון: "צה"ל לא מעוניין בחרדים בתוך הצבא" | אחרי ארה"ב - גם באנגליה: כל הפרטים מהפגנת הענק של החסידים | שינויים דרמטיים בבית מתתיהו: זהו הר"מ החדש שמונה | המשפיע הברסלבאי הפתיע: רק נושרים ישאו את מיטתי (מעייריב)
מי הם דתן ואבירם של דורנו? סיקור נרחב ממסע ההסברה של ש"ס | כתב אישום - אפס תרבות של זהירות בדרכים בבני ברק: הכתובת מרוחה על הקיר, ובענק | תועד במצלמות כשרות: סיקור נרחב מאירוע הענק נגד פגעי הטכנולוגיה | אדמו"רי ויז'ניץ יוצאים במתקפה חריפה נגד "השיטה הקדושה" שך ויז'נית מרכז - סיקור נרחב | התפתחות משמעותית בפרשיית יו"ר השומרים: האם רוטר ישוחרר למעצר בית? (מעייריב)
מעצרו של פרוש חושף את הצביעות: דין ה' באייר לא כדין עזה, האם הציבור יצביע ברגליים? | ויז'ניץ גועשת: אב"ד החסידות חשף את מאחורי הקלעים על סערת הגיוס | מצבתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז הושחתה: המשטרה פתחה בחקירה | כולם אנ"ש: כך פעלו הכוחות החרדים לבלימת השריפה בעמנואל | הטרלול משתולל בריכוזים החרדים: ערימת הקורבנות מוסיפה לגדול (מעייריב)
אבל כבד: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו המלחין החסידי רבי יצחק אונגר ז"ל מויז'ניץ, מגדולי מלחיני הניגונים בחצרות הקודש. הוא הלחין את 'מנוחה ושמחה' ועוד ניגונים רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם החסידי | מסע ההלוויה מחר בקריית ויז'ניץ (דיין האמת)