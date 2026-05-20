כשענני המלחמה כיסו את הג'ונגלים של וייטנאם, נולדה מפלצת פלדה שנועדה למטרה אחת: להטביע את האויב בים של כדורים | זהו סיפורו של ה-M134, המקלע המסתובב שהפך לאגדה והפך כל מסוק למבצר מעופף בלתי מנוצח (חדשות בעולם)
אישה מוייטנאם תועדה במצלמות אבטחה כשהיא בוהה באופן מוזר שניות לפני שהיא קורסת במטבח | בפרסומים שונים ברשת X הובא הסיפור כהוכחה לכך שהאישה חזתה במלאך המוות שניות לפני שהלכה לעולמה | ושוב יום אחד לפני מיתתך (בעולם)
ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)
שתי מדינות בדרום־מזרח אסיה הופכות את ערי העתיד למציאות: מלזיה משיקה תשתית ענק רובוטית בהיקף של מיליארד רינגיט, בעוד וייטנאם מעגנת בחוק את מסגרת הבינה המלאכותית הראשונה באסיה | שתיהן שואפות להפוך למוקדי חדשנות אזוריים המשלבים טכנולוגיה, ממשל דיגיטלי ופתרונות ניהול עירוניים מתקדמים (טכנולוגיה)
הוא שרד חמש שנים של עינויים, בידוד ושבירה פיזית, חזר לעולם עם פצעים שלא נעלמו מעולם, ולמרות זאת הצליח לעצב לעצמו חיים של משמעות ושל הנהגה | סיפורו מקבל היום הד משמעותי בימים שבהם חטופים משוחררים חזרו מהתופת של חמאס ומנסים לבנות מחדש את חייהם - מסעו של מאקיין מציע מבט מפוכח אך מלא תקווה על האפשרות להחלים, לגדול ולהפוך את הכאב לכוח (פסיכולוגיה)
לראשונה אפל פורצת את מסורת הייצור הסיני ותשתף פעולה עם יצרנית הרכב הסינית BYD על מנת לייצר את קו המוצרים החדש של הבית החכם בוייטנאם - כולל מרכז בקרה, מצלמות אבטחה ורובוט שולחני | המהלך מסמן את הפיכת וייטנאם למוקד ייצור מרכזי עבור אפל לנוכח המתיחויות הגיאופוליטיות ורצון החברה להקטין את התלות בסין | שאר המוצרים של החברה - בהם אייפדים, איירפודס ואפל וואטץ' - כבר מורכבים במדינה, אך זו הפעם הראשונה שמוצרי דגל חדשים מושקים בייצור שאינו סיני (בעולם)
מהבדלנות ועד למעורבות גלובלית: כיצד התערבויותיה הצבאיות של ארצות הברית – ממלחמת העולם הראשונה, דרך הכרעת גרמניה ויפן, בלימת הקומוניזם בקוריאה ובווייטנאם, שחרור כווית במלחמת המפרץ, ועד למלחמות הבלקן, אפגניסטן ועיראק – עיצבו את מאזן הכוחות העולמי, קבעו גבולות והשפיעו על דמות הסדר הבינלאומי במאה ה-20 וה-21 (בעולם)
בלב אחת המלחמות המדממות ביותר של המאה
ה-20, נולד סיפורו המדהים של ג'רמיה דנטון – טייס קרב אמריקאי שהפך לסמל עולמי של
תקווה ונחישות | בעודו כלוא בתנאים אכזריים בשבי האויב, דנטון הצליח לשלוח בשידור ישיר מסר
מסתורי וגורלי, שהדהד למרחק אלפי קילומטרים והביא לשחרורו | "הטובים לטייס" (מגזין
כיכר)
בניסיון להדוף את הכאוס בכבישים, וייטנאם פתחה בתוכנית המציעה לאזרחים תגמול כספי תמורת דיווח
על עבירות תנועה |
התוכנית כוללת שימוש
במצלמות אבטחה ופלטפורמה דיגיטלית לדיווח
אנונימי על עברייני תנועה (חדשות,
בעולם)