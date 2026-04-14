בית המשפט לעניינים מקומיים בטבריה הורה בצעד חריג על סגירת וילת אירוח יוקרתית ששימשה למשפחות ברוכות ילדים, לאחר שקבע כי השכרה לטווח קצר בלב שכונת מגורים מהווה "שימוש חורג" ואסור. בעלי הנכס חויבו בהוצאות כבדות והצו נכנס לתוקפו המיידי (חוק ומשפט)
חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)
הוא התהלך אנא ואנא, משפשף עיניו בתימהון, צובט את לחייו כלא מאמין, עוקב שוב אחר מספרי הבתים, הולך וחוזר, חוזר והולך ואז... קיבל את מהלומת הפטיש היישר לרקתו: על המגרש שבו עמד בית הוריו הקטן והצנוע ניצבה במלוא תפארתה מפלצת בטון אימתנית - טירה רחבת ידיים מוקפת גדר אלומיניום יוקרתית (דעות)