חקירה נרחבת מנוהלת בעקבות אירוע חמור שהתרחש בליל שבת האחרון, כאשר פורץ חדר לבית מגורים בשכונה החרדית בשעה חמש לפנות בוקר, בעת שבני המשפחה ישנו במיטותיהם. המשטרה וארגון 'שומרים' מצויים במצוד אחר החשוד, שלפי החשד אחראי לגל פריצות נוסף בשכונה ובהן גניבת רכוש בשווי עשרות אלפי דולרים. לאור המצב, רבני השכונה פוסקים באופן חד-משמעי כי מדובר בפיקוח נפש המתיר ואף מחייב להתקשר למוקדי החירום בעיצומה של השבת (חרדים)
חרדי חבר ארגון השומרים הותקף באלימות על רקע אנטישמי בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין כאשר צעד עם ילדיו | החשודה התגרתה בבני המשפחה, השמיעה קריאות נאצה קשות ובשלב מסוים תקפה את האבא פיזית | היא נעצרה במקום (חרדים בעולם)
העיירה האירופאית אנטוורפן שבבלגיה לובשת חג לקראת ביקורו הראשון של האדמו"ר מוויזשניץ וויאלמסבורג-ארה"ב המגיע לראשונה לבקר בקהילה היהודית כדי להשתתף בנשואי נכדו | 'כיכר השבת' עם תיעוד מההכנות לשמחה הגדולה (חסידים)