גדולי ישראל וצירי "דרשו" מרחבי העולם התכנסו בעירו של
הגר"א למעמד מרומם שחתם את מסע התפילה וההתעוררות בבלארוס ובליטא • משאות
חיזוק להעמקת לימוד התורה ותפילות להצלת עולם הישיבות • בשיאו של המעמד: סיום מסכת
יומא במסגרת "העמוד היומי" וריקודים נרגשים לכבודה של תורה
האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
יממה לאחר הדרמה בשדה התעופה שהביאה לסגירתו לשעות רבות, היום פורסם תיעוד מרגעי האימה בשדה, כאשר המטוס של חברת התעופה LOT נראה 'משייט' על מרבד השלג, סוטה ממסלולו ונעצר בשל ערמת שלגים בצידי המסלול | צפו בתיעוד (תעופה)
שדה התעופה בווילנה נסגר לתנועה עד הערב בעקבות מטוס שהחליק בזמן הנסיעה בדרכו לטרמינל בשל סופת שלגים עזה שפקדה את המדינה | הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום אך המסלול בשדה התעופה של וילנה נסגר זמנית עד השעה 17:00 (תעופה)
חורבות בית הכנסת הגדול בווילנה נחשפו על ידי חפירות ארכיאולוגיות מדוייקות | הנאצים הסובייטים הרסו במשך השנים כל דבר טוב שהיה בבית התפילה העתיק ששירת בנאמנות רבבות יהודים במשך דורות | נחשפו הקירות המעוטרים והעבר העשיר של המתחם (חדשות, בעולם)
מדוע אשתו של 'הרב מבריסק' - מרן הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל, לא ברחה מהעיר בריסק בזמן השואה ביחד עם בעלה?! • שמונים שנים לעלותה של העיר בריסק בלהבות ורציחתם של תושבי העיר, הרב שמעון יוסף מלר, תלמידם ומקורבם של בני מרן הגרי"ז, בדברים ברורים וחריפים • להוציא מלבם של טועים (חרדים)