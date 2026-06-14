במהלך מסע חיזוק מיוחד בקהילות היהודיות באירופה, ביקר הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בקהילה היהודית בוינה • צפו בתיעוד ענק: מתפילת שחרית ב"שערי עובדיה", דרך הביקורים במוסדות החינוך, ועד למעמד המרכזי שבו ריתק הראשל"צ את בני הקהילה (חרדים)
נמל התעופה של וינה נסגר הבוקר לסירוגין בעקבות סופת שלגים שכיסתה את המסלולים בשדה והובילה לביטול של המראות ונחיתות במשך כמה שעות | טיסות רבות בוטלו או הופנו לנמלי תעופה חלופיים; טיסת אל על הונחתה בבודפשט, טיסת החזור תצא רק במוצאי שבת, טיסת אוסטריאן הונחתה בלינץ | כל הפרטים (תעופה)
מאבק עיקש לסיכול פיגועים ברחבי העולם: שיתוף פעולה הדוק בין המוסד לשירותי הביון והאכיפה באירופה הוביל לתפיסת מצבורי נשק ומעצרים של פעילי טרור ביבשת אירופה | המוסד מפרסם היום גל חשיפות על תשתיות הטרור שבונה חמאס בלב אירופה (ביטחון)
מנהיגי מפלגות ימין אירופאיות שהתכנסו באוסטריה קראו לחיזוק התמיכה בישראל, תוך שהם מותחים ביקורת נוקבת על נשיא צרפת, עמנואל מקרון, בגין מדיניותו הפיוסיתב כלפי איראן והיעדר תגובה משמעותית לגל האנטישמיות הגואה במדינה (בעולם)
חרדים תושבי וינה שבאוסטריה, קידמו ברוב כבוד את האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, שהופיע בהדרו לפניהם לראשונה מאז התעטר בכתר ההנהגה הק' | האדמו"ר העושה דרכו בימים אלו לעיר הבירה לונדון, שם ישהה בשבוע הקרוב לטובת מוסדותיו הק', עצר לאתנחתא קצרה בעיר וערך סעודת ראש חודש לפני נגידי הקהילה המקומית | צפו בתיעוד (חסידים)
בתוך אפלת הפוגרומים וזעקות השבר, נולד ניצוץ של תקווה. טבח קישינב, אותו כתם של דם וזוועה, היה לא רק פרק אפל בהיסטוריה היהודית, אלא גם מנוף אדיר שדחף את התנועה הציונית קדימה | הרצל, האיש שלא הפסיק לחלום יצא למסע נועז בין שליטים ושטנים, בין חלומות ומציאות, כשהוא מחפש עיר מקלט לעמו | זהו פרק של דילמה וקריעה בין הרצוי למצוי | "אם תרצו אין זו אגדה" (מגזין כיכר)
תיעוד וידאו מהאדמו"ר החדש של ביאלה | לפני חודשיים השתתף הרבי מביאלה שזה עתה הוכתר כאדמו"ר, במסע תפילות ורחמים בוינה, יחד עם ארגון 'דרשו' | היסוד של הצדיק, להתמסר לכלל ישראל ולוותר על המדרגות האישיות שלו (חסידים)
ביום שני ייערך מעמד הסיום באולם ה"סופיום זאלה" בווינה, שבו נערכה הכנסייה הגדולה לפני מאה שנה בהשתתפות מאה רבנים מישראל ומהעולם • מעמד תפילה בהשתתפות גדולי הדור וראשי הישיבות על ציונו של מרנא החתם סופר זי"ע בפרשבורג • בסוף השבוע הסיום הגדול בארה"ב • בעוד שבועיים, בארגנטינה ובמקסיקו (בעולם)