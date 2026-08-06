מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)
תאו לבקן נדיר, ששקל כמעט 700 קילוגרם וכבר נמכר לקראת הקרבת עיד אל-אדחא, הפך לכוכב רשת בזכות ציצת שיער בלונדינית שהזכירה לרבים את נשיא ארה"ב | רגע לפני שנשחט, התערבה ממשלת בנגלדש, החזירה את כספו של הקונה והעבירה את בעל החיים לגן החיות הלאומי בדאקה (בעולם)
תיעוד ויראלי ברשת מציג סצנה משעשעת, בה נראים עובדי נמל התעופה דומודדובו שבמוסקבה, מנסים לחלץ מטוס שנלכד בין ערמות השלג באמצעות את חפירה | סופת השלגים שפקדה את האזור, שיתקה את נמל התעופה השלישי בגודלו ברוסיה ומאות טיסות בוטלו | המטוס שנלכד בשלג, תועד כשהוא מנסה להמריא, אך גם מנועי הענק לא הועילו והוא נזקק לחילוץ | תיעוד (תעופה)
סיפור כזה לא תשמעו בכל יום: בחור צעיר יצר מטבע "מם" ברשת וגרף עשרות אלפי דולרים לאחר שהמטבע זינק | לאחר שמשך את רווחיו וצחק על הגולשים - הם לא נשארו נשארו חייבים ונקמו בו, וזה לא נגמר שם | את הנקמה הזאת הוא לא ישכח בחיים (כלכלה)
אמנם אף אחד אינו יודע חשבונות שמיים, אך תיעוד שמגיע מהימים האחרונים מסאו פאולו בבירת ברזיל, מלמד שיש "שכר ועונש" | בתיעוד נראה צעיר גונב טלפון מאדם מבוגר ברחוב וכעבור שניות לאחר שפתח במנוסה, הוא נדרס על ידי אוטובוס שעבר ברחוב | צפו בתיעוד שנהפך לויראלי ברשתות החברתיות (חדשות בעולם)