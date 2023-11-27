הלם בקרב חסידי אלכסנדר בעולם כולו לאחר שאתמול (רביעי) התגלה מעשה ונדליזם בשער הכניסה לבית העלמין היהודי בעיר אלכסנדר שבפולין, אשר שם טמונים מצוקי ארץ, רבנים גדולים ובראשם אדמו"רי החסידות זי"ע • בחסידות מקווים כי הרשויות בפולין יפעלו ביד קשה - במקביל החלו בפעולות לניקוי השער (חסידים)
אמנות או וונדליזם? מי מצייר על הקירות ברחובות ומדוע? ואיך עושים כתובות ענק על בניינים • איך פשקווילים הפכו לאומנות מחאה והאם מרוויחים מזה כסף • סיור במעוז היצירה, ביקור בגלריות ושיחה עם חוקרי תרבות • וגם 'הכתובת על הקיר' בנביא יחזקאל (מגזין)
kikar.co.il בשיתוף הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים|מקודם|
1
בוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים הודו לח"כ גפני ולסגן ראש עיריית ירושלים על סיועם בהשגת התקציב להקמת החומה. הרב אברהם לובינסקי יו"ר הוועד: "הודות להגברת הביטחון, ניכרת עליה משמעותית של מבקרים בהר, לעומת השנה שעברה" (בארץ, שיווקי)