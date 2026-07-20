כ-32 מומחים ישראלים תומכים בשלטונות ונצואלה במעבר לשלב השיקום • המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף ממשיכה לפעול גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו | "אנחנו משאירים כלים שיסייעו להם בשנים הקרובות" (בעולם)
שישה ימים לאחר רעידות האדמה בוונצואלה, המחלצים כמעט התייאשו מלאתר בני אדם חיים בתוך ההריסות, ובכל זאת, הפעולות נמשכות ללא הרף | ברקע כל זה, הזעם של התושבים מופנה כלפי הרשויות שאינן עושות מספיק כדי לאתר ניצולים | כך נראה ניסיון חילוץ בבניין שקרס (בעולם)
דודי קפלר מספר לאן הוא טס, והאם כל מה שנוצץ זהב? איתמר בבי על החרטות, על העבר והתוכניות לעתיד | וגם: הסרטון שמסעיר את הרשת והענישה הקולקטיבית על הציבור החרדי. ואיך נמנעים מאסונות בין הזמנים? ''כשיש ספק אין ספק'' | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)
אב ובנו חולצו בהצלחה על ידי כוחות חילוץ צרפתיים ואמריקנים לאחר חמישה ימים שהיו נתונים בין ההריסות בעקבות רעשי האדמה שפקדו את ונצואלה | בתום שעות מורטות עצבים חולצו השניים כשהם עייפים ותשושים אך בין החיים (בעולם)
שני הרוגים, נעדרים ומאות משפחות שנותרו ללא קורת גג: רעידת האדמה הקשה שפקדה את צפון ונצואלה הותירה פגיעה קשה וכואבת בקרב הקהילה היהודית המקומית בקראקאס| מאות תושבים שבתיהם נהרסו או נפגעו קשות פונו למרכז קהילתי שבו הוקם מתחם חירום (יהדות, בעולם)
בעוד מניין ההרוגים הרשמי ממשיך לטפס כל העת, תיעודים קשים ממשיכים לזרום מונצואלה מרגעי הרעידות שפקדו את המדינה | 72 השעות הקריטיות בהם הסיכויים הגדולים ביותר לאתר חיים מתחת להריסות - עברו | ההתפתחויות האחרונות ברעידת האדמה ההיסטורית בונצואלה (בעולם)
מספר ההרוגים כתוצאה מרעידת האדמה בונצואלה עלה ל-1,400 לפי חלק מהדיווחים | המספר צפוי עוד לעלות משמעותית לאור מספר הנעדרים הרב ומחסור בסיוע ובכוח אדם | מדובר ברעידה החזקה ביותר שהתרחשה מזה 125 שנה, כאשר שתי רעידות עצומות הגיעו בהפרש של זמן קצר (בעולם)
אסון כבד בוונצואלה: רעידות האדמה הותירו הרס עצום | מחאת הרכבים הסתיימה בעימותים ותקריות אלימות | הרב וולקוביץ קורא להרגיע את הרוחות בערד | רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה בדרום לבנון | מחלוקת בין ישראל לארה"ב סביב הנסיגה מלבנון | איום חדש: חסימת בני ברק ערב שבת | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: האחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
בראיון זום שנקטע באיבו עקב קשיי קליטה, סיפר רבה הראשי של העיר קראקס הפגועה על רגעי האסון ובעיקר על מצבם של בני הקהילה היהודית בעיר | "ברוך השם, נגיד תודה לשם, ברוך פודה ומציל", אמר הרב | עם פרוץ רעידת האדמה, הקהילה התארגנה במהירות והתכנסה במתחם מוגן בשם "אברייקה" שם שהו חברי הקהילה עד יעבור זעם | צפו בדברים שאמר הרב בשיחה עם 'כיכר' (בעולם)
בניינים קרסו, למעלה מרבבת נעדרים והרוגים רבים | בקהילה היהודית מציינים נס: אין דיווח על נעדרים, פצועים או הרוגים יהודים בסיעתא דשמיא | יהודה, חרדי מקומי, משחזר בשיחה עם "כיכר השבת" את רגעי האימה הלילה ומספק הסבר מה גרם לכך שהאסון הכבד לא יהיה קשה אפילו יותר (אקטואליה, בעולם)