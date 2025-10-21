רבבות חסידי גור נרגשים עם קבלת הידיעה על התקדמות נוספת בהשלמת האוהל הקדוש מעל קברו הק' של האדמו"ר הרה"ק ר' יעקב אריה מראדזימין זי"ע, הטמון בבית העלמין בוורשה | הקמת האוהל הק' היווה פרוייקט אישי של האדמו"ר מגור הנושא את שמו הק' של זקינו הרה"ק מראדזימין זי"ע | כל הפרטים (חסידים)
רבני ועידת רבני אירופה, קיבלו החלטה להרחבת פעילות תוכניות ההעצמה לרבנים צעירים ולנשות הרבנים ויוקמו מחלקות בירור יהדות וכשרות, הכשרה ורישוי למוהלים שוחטים משגיחי כשרות וסופרי סת"ם | סיקור הועידה הנערכת בימים אלו בבירת פולין (חדשות)
בדיונים בדרכי חיזוק הקהילות והמאבק בחקיקה האנטי
דתית באירופה בראשות נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט ויו"ר
הועדה המתמדת אב"ד לונדון הגר"מ געללעי משתתפים רבני המדינות וערים, אבות בתיה"ד ודיינים ממרבית מדינות האיחוד
האירופי | בפני המשתתפים הובא מכתבם המיוחד של ראש הישיבה
הגר"ג אדלשטיין והגר"ד לנדו | הרבנים נפגשו
עם יו"ר הסנאט נציג הנשיא ודיפלומטים ובקרו במוסדות הקהילה המארחת פליטים מאוקראינה (חדשות)
רבה של ורשה וחבר הוועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', הרב מרדכי שודריך, קרא את מגילת איכה וקינה מיוחדת שכתב הרב הראשי הגאון רבי יצחק הרצוג בביקורו בורשה ב-1946, למרגלות האנדרטה לזכר השואה בוורשה, יחד עם עשרות מבני הקהילה; צפו (ארץ)