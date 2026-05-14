פקידי מכס בנמל התעופה בפרנקפורט עצרו נוסע שעבר ב'מסלול הירוק', וגילו לתדהמתם בתיק שלו שקית בגדים שחורה שהכילה פרוות זאב שהפכה לשטיח | פרוות הזאב הוחרמה, והנוסע עומד בפני קנס בגין הפרת תקנות הגנת בעלי חיים (תעופה)
אחרי היעלמות של שנים, חוקרי הביוטכנולוגיה בחברת קולוסל ביוסיינסז הודיעו לפני כשנה: נולדו בהצלחה שלושה זאבים קדמוניים ששוחזרו גנטית בעזרת דנ"א קדום וכלי עריכה מתקדמים - אירוע ראשון מסוגו בהיסטוריה, עכשיו הם כבר חוגגים יום-הולדת | הפרויקט המהפכני צפוי להשפיע גם על שימור מינים בסכנת הכחדה, עם תוכניות עתידיות להרחיב את הלהקה ולשחזר מינים נוספים (בעולם)
שבדיה פתחה את עונת ציד הזאבים השנתית ואישרה השנה לחסל עשרה אחוזים מהאוכלוסייה המוערכת של החיה הטורפת במדינה | חקלאים חוששים לגורל יקיריהם ובהמות המרעה, בעוד הירוקים דואגים דווקא לחיות הטרף (חדשות, בעולם)
הפקח הבחין הבוקר במראה נדיר בערבה, להקת זאבים שנצפתה בשמורת המכתשים; "זאת פעם ראשונה שלי", סיפר בהתרגשות | ברשות הטבע מציינים: "לזאב אין רצון להיפגש, אם יראה בן אדם הוא יברח" | צפו בתיעודים (חדשות בארץ)
חיסול או הוספת בעלי חיים או צמחיה שלא במקומה הטבעי - עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך - ככה זה כשמנסים לשחק עם סדר הבריאה אך גורמים לנזק • למה אנחנו צריכים צבים ליד הוואדי ואיך שקית פלסטיק שזרקנו תתגלגל אלינו חזרה בתור אוכל בצלחת? (מגזין כיכר)